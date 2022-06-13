ويب 3 .. مساحة لمعرض فنون رقمية أقرب إلى المتحف

المصدر: إعداد: نهى حوّا

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تحدث جامع فنون التصوير الرقمية، تشيكاي أوهازاما، في مقابلة أخيراً، عن تجربته في مجال شراء فنون التصوير والإبداع على «ويب 3»، وهو يعد من بين الشخصيات البارزة التي تستضيف على خاصية «سبايسز» لشركة «تويتر» نقاشات معمقة عن مستقبل بناء مجتمع تصوير في «ويب 3» أو عالم «الإنترنت اللامركزي» القائم على «بلوك تشين»، مشيراً إلى بدء بزوغ مساحة عامة لمعرض فنون رقمية أقرب إلى المتحف.

وقال أوهازاما في المقابلة التي نشرت على صفحة «فيتشر شوت» إنه في البداية كان مأخوذاً بالفنون ثلاثية الأبعاد التي لا يزال يحبها ولكن في أغسطس 2021 انغمس أكثر في التصوير حينما ازدهرت مجموعة صور بالرموز غير القابلة للاستبدال إثر قيام اليخاندرو كارتيغنا بتقدم مجموعته الرائعة «كار بولرز». ويذكر أوهازاما، وهو مؤسس المساحة الافتراضية «معرض مونوليث»، كيف أن الفنان «بيبل» لم يبع شيئاً من فنه قبل «الرمز غير القابل للاستبدال» لأنه لم يكن هناك من يهتم أو يريد شراء الفن الرقمي، مؤكداً أن الرمز غير القابل للاستبدال غيّر كل ذلك وفتح سوقاً دولياً مذهلاً للفن ثلاثي الأبعاد لم يكن موجوداً من قبل.

ولكن منذ ذلك الحين وبينما نتطلع إلى المستقبل، نرى مزيداً من الأشكال الفنية تشق طريقها إلى الرموز غير القابلة للاستبدال، وقد نمت بشكل كبير إلى درجة أن «أوبن سي» إضافة فئة التصوير إلى موقعها، حسب قوله، وهو يرى العديد من الفنانين والأشكال الفنية التي لا تحظى بالاهتمام الذي تستحقه حتى الآن والتي ستجد طريقها إلى سوق الرموز ما إن ينضج.

تضم مجموعته من الفنون في «معرض مونوليث» تصويراً فوتوغرافياً للفنون الجميلة، وتصويراً فوتوغرافياً للشوارع، وتصويراً جوياً، ورسوماً متحركة، وفنوناً مولدة بالذكاء الاصطناعي، ويمكن العثور في المعرض أيضاً على تصوير للحظات عابرة في مدن صاخبة، لمصورين من أمثال عمر ز. روبلز، وبيلي دينه، وميشيل فيلجوين، وغيرهم.

وبالنسبة إلى المستقبل، يرى المشكلة الأساسية في كيفية عرض «الرموز»، وهو يرى هذا المجال مهماً وبحاجة ماسة إلى ابتكار في العالمين المادي والرقمي. ويقول إنه: «في العالم الرقمي، كانت مساحات المعرض في الغالب عبارة عن معارض شخصية، أي طريقة لعرض القطع في مجموعة خاصة، ولكن فكرة مساحة عامة لمعرض أقرب إلى متحف بدأت تبزغ»، مشيراً إلى أن «معرض مونوليث» يفتح آفاقاً جديدة في هذه الآفاق من خلال وجود منصة تنظيم مفتوحة.

وفي اعتقاده، سيبقى في السنوات الخمس المقبلة الفن الرفيع وفنانوه وسيكون السوق الأقوى وأكثر قيمة بسبب ذلك.