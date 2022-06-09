«فنّ» تنظم ورشة عمل «تطوير الألعاب الإلكترونية» لتنمية مهارات الأطفال

المصدر: الشارقة ـ البيان

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نظّمت مؤسسة «فنّ»، ورشة عمل بعنوان «تطوير الألعاب الإلكترونية»، وذلك على مدار يومين في مسرح المجاز بالشارقة، قدّمها المبدع عبد الله فهد، واستهدفت فئة الناشئة، بغرض تدريبهم وتطوير مهاراتهم في ما يتعلق بصنع الألعاب في فضاء ثنائي الأبعاد.

واصطحبت ورشة العمل المشاركين في رحلة ممتعة ومُفعمة بالتطبيق العملي على أجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم، بحيث شهد اليوم الأول من الورشة عرض مقدّمة أساسيّة حول آليات ومهارات تطوير الألعاب وفقاً لنظام «سكراتش»، وهو عبارة عن لغة برمجة سهلة ومبسّطة، موجّهة للأطفال والمبتدئين وتسمح لهم بإنشاء ألعابهم وقصصهم التفاعليّة، وتهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار لديهم.

وتعرّف المشاركون على آلية استخدام هذه التقنيّة، وكيفيّة تحريك كائن ما وتدويره، ومتابعته بجهاز الماوس في فضاء ثنائي الأبعاد، إلى جانب التدريب على إنشاء واجهة مستخدم للعبة، وصولاً إلى صنع لعبة بسيطة ثنائيّة الأبعاد تعمل بشكل كلّي. كما أتيحت الفرصة للأطفال المشاركين بناء تصوّراتهم الخاصة للفكرة على الورق، ومن ثمّ تحويلها إلى لعبة فعليّة باستخدام لغة البرمجة «سكراتش».

منصّة ألعاب عالميّة

وفي اليوم التالي، بدأ المشاركون بصناعة لعبتهم الخاصة على نظام «سكراتش» للتعرف على أهم خطوات البرمجة بطريقة مرنة وسلسة، وإعادة صنع لعبة ثنائيّة الأبعاد عبر هذا النظام، بالإضافة إلى استعراض عدد من الألعاب الشهيرة والبسيطة التي تمّ تطويرها باستخدام هذه المنصة.

وحظيَ المشاركون في ورشة العمل بالعديد من الأنشطة والمسابقات التنافسيّة، لتحفيزهم على الإبداع، وابتكار أفضل فكرة، وأفضل لعبة، وتطويرها عبر نظام «سكراتش»، وقد تمّ في النهاية اختيار الفائزين وتكريمهم بجوائز متنوّعة مقدمة من محل آنمي ستور.

وتهدف مؤسسة «فنّ» من خلال هذه الورشة وغيرها، إلى نقل المعرفة والمهارات للأطفال والشباب في الإمارات من خلال الخبرات والتقنيات في مجالات الفنون ووسائل الإعلام وغيرها، محلياً وعالمياً.