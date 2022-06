دبي أوبرا تستضيف فرقة الروك «بينك فلويد» العالمية الشهيرة

المصدر: دبي - البيان

تستضيف دبي أوبرا عرض «يو كاي بينك فلويد إكسبيرينس» لليلتين متتاليتين في 15 و16 يونيو، لتمنح ضيوفها من عشاق الحفلات الموسيقية المباشرة فرصة حضور عرض احترافي مع شاشة عرض مذهلة ومستديرة الشكل وإسقاطات ضوئية مبهرة بإلهام من أسلوب فرقة بينك فلويد العالمية الشهيرة.

ويمكن لمحبي «بينك فلويد» الاستفادة من هذه الفرصة وزيارة دبي أوبرا والاستمتاع بتجربة مميزة على إيقاعات واحدة من أبرز فرق الروك التقدّمي Progressive Rock على الإطلاق.

ومن المقرّر أن يضمّ الحفل مجموعة من أجمل وأشهر أغاني الفرقة من ألبوماتها الأكثر مبيعاً مثل، The Dark Side of The Moon؛ وAnimals؛ وWish You Were Here؛ وTheWall وغيرها، والعديد من أغنياتها الأكثر رواجاً مثل See Emily Play؛ وMoney؛ وAnother Brick in the Wall؛ وOn the Turning Away وغيرها الكثير.

وتلبي هذه الحفلة أذواق جميع عشاق الفرقة الشهيرة على اختلاف أعمارهم، إذ تحتفي بأجواء الفرقة الأسطورية وأبرز إبداعاتها؛ مع مهارات العزف المتميزة والأصوات الغنائية الجميلة والإنتاج المصوَّر المذهل.