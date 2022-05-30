فوتوغرافيا جولة بصرية بين مصوري شارع «المُعزّ» – (الجزء الثاني)

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نستكمل معكم اليوم تناولنا للتقرير الذي كتبته الصحافية يمنى علام لموقع المصري اليوم، تحت عنوان (التصوير الفوتوغرافي في شارع المعز.. الرزق يحب الخفيّة)، كتبت يمنى: وبعد مسافة من سمير، قابلنا «فاضل أحمد»، مصور فوتوغرافي حاول إقناعنا بالتصوير بطريقة زميله السابق نفسها، عمره 21 سنة ويدرس بكلية التجارة جامعة عين شمس، جاء للشارع منذ 5 شهور فقط، فهو يحترف التصوير منذ 4 سنوات كان يعمل خلالها لدى أحد مكاتب التصوير ويمتلك كاميرا وجميع الأدوات التي يحتاجها في التصوير، ولكن ظروفه اضطرته لبيع الكاميرا وجميع الأدوات ومن ثم اضطر إلى ترك المكتب، لذلك فكر في العمل داخل الشارع بشكل مؤقت حتى يتمكن من جمع مبلغ لشراء كاميرا جديدة. وأوضح «فاضل» أن امتلاك كاميرا ليس شرطاً للعمل داخل شارع المعز، وإنما قد يشتري أحد الأهالي أو أصحاب المحلات في الشارع عدداً من الكاميرات ويُعيّن لديه بعض الشباب للعمل على هذه الكاميرات ويُقسّم الربح في نهاية اليوم بينهم حسب الاتفاق، فهي بمثابة شركة رئيسها مالك الكاميرا.

إن المُتفحّص لمفردات التقرير وأبعاد قصص ولادة المواهب الفوتوغرافية فيه، يجدهم يختصرون الوقت ويقفزون عدداً من المراحل بسبب الظروف الصعبة، هنا نجد تطبيقاً عملياً للمقولة «الحاجة أم الاختراع»، حيث لا وقت للتدريب فقط، يجب عليك كمصور أن تعمل تحت الضغط، وهذا يعني أن تتدرّب وتتعلّم وتتطوّر وأنت تعمل على الأرض مستهدفاً الجمهور العام، وهذه الممارسة المُكثّفة لطالما كانت سبباً في نبوغ بعض المصورين الذين ذاع صيتهم محلياً ودولياً.

فلاش

عشرات البدايات لقصة جميلة مُكرّرة.. التصوير فنٌ يُسعد الناس

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لمتابعة الجزء الأول:



ــــ جولة بصرية بين مصوري شارع «المُعزّ» – الجزء الأول

