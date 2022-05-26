نورة الكعبي: الإمارات بيئة مثالية متطورة للصناعات الإبداعية

المصدر: أبوظبي ـ وام

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أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب، أن دولة الإمارات باتت بيئة إبداعية مثالية ومتطورة لصنوف الإبداع كافة، ومنها الموسيقى؛ إذ يعد هذا التوجه جزءاً من رؤية حكومة دولة الإمارات التي تسعى إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال لقاء الكعبي، أخيراً، مع أعضاء مجلس إدارة المنظمة الدولية للصناعة الفونوغرافية «IFPI» وهي مؤسسة غير ربحية تتخذ من لندن مقراً لها، وتعتبر ممثلة لصناعة الموسيقى التسجيلية عالمياً.

حضر الاجتماع الذي عقد في أبوظبي، حيث مقر المكتب الإقليمي الأول للمنظمة، والذي تديره روان الدباس، المديرة الإقليمية للمنظمة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كل من فرانسيس مور الرئيس التنفيذي للمنظمة وعدد من كبار التنفيذيين فيها، وممثلون عن وزارة الثقافة والشباب ووزارة الاقتصاد، بالإضافة إلى الجهات الأعضاء في المنظمة.

تطوير وتنمية

وفي حديثها إلى أعضاء مجلس إدارة المنظمة خلال الاجتماع، قالت معالي نورة الكعبي: «تهتم دولة الإمارات بالبيئة الإبداعية وتطويرها وتنميتها، وتعتبر الموسيقى أحد أهم عناصرها، وهذا جزء من رؤية حكومة دولة الإمارات التي تسعى إلى رفع مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية ليصل إلى نسبة 5 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي».

وأكدت معاليها أن التراخيص وحماية حقوق الملكية الفكرية ضروريان لتحقيق الرؤية الخاصة بتمكين صناعة الموسيقى. وأشادت الكعبي بالتقرير العالمي للموسيقى الصادر عن المنظمة. بدوره، أشاد مجلس إدارة المنظمة الدولية للصناعة الفونوغرافية بالخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات مؤخراً في تطوير قوانين متعلقة بالعلامات التجارية وحماية الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر.

التقت أعضاء مجلس المنظمة الدولية للصناعة الفونوغرافية