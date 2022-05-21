«المكتبات في الإمارات» ندوة ينظمها «الأرشيف والمكتبة الوطنية»

المصدر: أبوظبي - البيان

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يواصل الأرشيف والمكتبة الوطنية جهوده في سبيل عقد الندوة الرابعة، ضمن موسمه الثقافي 2022 تحت شعار «المكتبات في الإمارات... طموحات نحو الألفية»، والمقرر عقدها افتراضياً في يوم الأربعاء 25 مايو الجاري، وتأتي في إطار اهتمامه بقطاع المكتبات المعرفي والتثقيفي في الدولة، في وقت يعمل فيه على إنشاء المكتبة الوطنية، التي تمّ ضمها للأرشيف.

ويتجه الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذه المرحلة إلى عقد ندوة في هذا الموضوع لكي يسلط الضوء على أفكار وتجارب الخبراء والمختصين، بما يثري مشروع المكتبة الوطنية، التي يتطلع إلى أن تكون منارة حضارية وثقافية لدولة الإمارات تستطيع إبراز القيم والمنجزات الحضارية للدولة.

ومن يتتبع اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بالمكتبة يجد أن إنشاء مكتبته «مكتبة الإمارات» جاءت مواكبة لتأسيسه في عام 1968، وقد حرصت المكتبة على اقتناء أوعية المعلومات بأنواعها، وبشكليها الورقي والإلكتروني، وتُعنى معظم مقتنيات مكتبة الإمارات بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وبتراثها، وبتطورها وازدهارها في ظل القيادة الرشيدة.

وتعدّ «مكتبة الإمارات»، التي يفخر بها الأرشيف والمكتبة الوطنية، واحدة من المكتبات الكثيرة والعريقة التي تتوزع في أرجاء الدولة، وجميعها تروّج للقراءة، وتهيئ سبل البحث العلمي، وهي تعمل على جذب القراء والباحثين، لكي يستقوا منها الفوائد العلمية والثقافية.

ودعا الأرشيف والمكتبة الوطنية الجمهور بمختلف شرائحه لمتابعة ما ستحفل به هذه الندوة، التي ستعقد افتراضياً في تمام الساعة 12:00 ظهر يوم الأربعاء 25 مايو 2022، ويشارك فيها كل من: إيمان بوشليبي، والدكتور عبد الله الحفيتي، والدكتور وسام مصلح، وعماد أبوعيدة.