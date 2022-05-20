انطلاق أعمال المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية غداً

المصدر: أبوظبي- وام

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ينظم مركز أبوظبي للغة العربية، التابع لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي غداً «الأحد» الدورة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، بمشاركة 300 شخص من المختصين بالنشر والصناعات الإبداعية من حول العالم، لتعزيز نمو المحتوى العربي، ومن ضمنهم متحدثون من «البنك الدولي» و«نيويورك تايمز» و«ديزني +» و«تيك توك».

ويعقد المؤتمر وهو الأول من نوعه في قطاع النشر في العالم العربي، قبيل انطلاق الدورة الـ31 من معرض أبوظبي الدولي الكتاب، وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

ويشارك في المؤتمر كونهم متحدثين رئيسيين الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الاتحاد الدولي للناشرين، ونيكولاس كار، الكاتب الأمريكي وأحد المرشحين النهائيين لجائزة «بوليتزر»، ومايكل تامبلين، المؤلف الأكثر مبيعاً في نيويورك تايمز والرئيس التنفيذي لشركة «راكوتن كوبو»، وآن هيات، الكاتبة الأمريكية الأكثر مبيعاً والخبيرة في وادي السيليكون.

تعزيز القيمة

ويستضيف المؤتمر جلسة بعنوان «عندما تتحول الكتب إلى صوت أو فيلم أو لعبة إلكترونية»، يشارك فيها مها عبدالله، مستشارة محتوى متخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المديرة الإقليمية السابقة للغات في شركة «نتفليكس» ومستشارة المحتوى السابقة لدى شركة «ديزني ستريمنج سيرفسيز»، وجوناثان نايت، مدير تنفيذي لقسم الألعاب في نيويورك تايمز، وتود جاليكانو، روائي وكاتب سيناريو في هوليوود ومتحدث بودكاست، فيما يقدم الجلسة مايكل غارين، مدير عام هيئة الإعلام الإبداعي.

وقال الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «فخورون بتنظيم النسخة الأولى من المؤتمر الدولي للنشر العربي والصناعات الإبداعية، المبادرة التي يهدف من خلالها المركز إلى مناقشة سبل تعزيز القيمة وزيادة المحتوى العربي عبر منصات متعددة واصفاً الحدث بأنه جزء مهم من الدورة الـ 31 للمعرض الحدث الثقافي والمعرفي الأبرز على مستوى الدولة».

يناقش المؤتمر سلسلة من الموضوعات والقضايا، عبر ست جلسات متخصصة، يشارك فيها نخبة من الخبراء وكبار الناشرين وصناع المحتوى والمهنيين في مجال الصناعات الإبداعية.

منصات

وتسلط جلسة «هل أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بمثابة سوق جديدة للكتب؟» الضوء على الدور الذي تلعبه منصات التواصل الاجتماعي في رفع نسب مبيعات الكتب، وتأثير وكلاء الكتب والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي، التي يديرها إد ناووتكا، محرر دولي مختص بصناعة النشر في مجلة «بابليشرز ويكلي»، ويشارك فيها الكاتب السعودي سامي البطاطي مؤسس ومقدم قناة «ظل كتاب» على اليوتيوب، وآني آرسان، مديرة استراتيجية المنصة وخبيرة في الرؤى المؤثرة في «تيك توك»، وجويل يزبك، مديرة الشراكات للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «تويتر».

وتناقش جلسة «التعليم والنشر في العالم الافتراضي» علاقة التعليم والتكنولوجيا وواقع منصات التعليم الحديثة، وتدير هنادا طه، أستاذ كرسي اللغة العربية مدير مركز اللغة العربية للبحث والتطوير في جامعة زايد، ويشارك فيها كريستوبال كوبو، اختصاصي بارز في مجال التعليم والتكنولوجيا في مجموعة البنك الدولي، وبيسان قربان، مديرة تطوير المنتجات لدى شركة بيرسون للنشر، وآل كينجزلي المدير التنفيذي لشركة تقنيات التعليم نت سبورت، وجون راسل مدير قسم التعليم، شركة ألف للتعليم.

ويختتم المؤتمر فعالياته بحوار خاص يحمل عنوان «الآفاق المستقبلية للمحتوى العربي على الإنترنت»، والذي يرصد سبل المحافظة على إنتاج محتوى عربي عالي الجودة في الفضاء الإلكتروني يحاور من خلاله نافذ الدقاق، الرئيس التنفيذي لمكتب «مؤسسة الملكة رانيا للتعليم والتنمية»، وعبد السلام هيكل، رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة «مجرة»، حول أساليب اكتشاف حلول جديدة، ترتقي بالنظم التعليمية.