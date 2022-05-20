«الأرشيف والمكتبة الوطنية» إصدارات تحتفي بمنطقة الظفرة

المصدر: أبوظبي – البيان

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أعلن عبد الله ماجد آل علي، المدير العام بالإنابة لـ«الأرشيف والمكتبة الوطنية»، أن «الأرشيف والمكتبة الوطنية» سيدشن في منصته بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2022 العديد من الإصدارات الحديثة والمترجمة، وفي مقدمتها الكتب التي تحتفي بمنطقة الظفرة؛ فتتناول تاريخها، وتراثها العريق، ومواردها المائية... وغيرها، وهذا يعود للأهمية التاريخية لمنطقة الظفرة ضمن تاريخ إمارة أبوظبي، وسينظم الأرشيف والمكتبة الوطنية برنامجاً ثقافياً على هامش فعاليات المعرض.

جاء ذلك ضمن حديث أدلى به عن مشاركة «الأرشيف والمكتبة الوطنية» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في نسخته الـ 31 بمنصة يعرض فيها إصداراته القديمة والحديثة التي تهتم بتاريخ وتراث دولة الإمارات ومنطقة الخليج، وتحفل المنصة بالفعاليات التي تغطي جميع أيام المعرض، وسيسلط الضوء على مشاريعه المختلفة وخدماته التي يقدمها للباحثين والمهتمين بتاريخ الإمارات وتراثها العريق.

وعن هذه المشاركة قال: يحرص الأرشيف والمكتبة الوطنية كعادته على المشاركة في هذه التظاهرة الثقافية الكبرى ليجسد دوره التثقيفي، ويحفز على نشر ثقافة القراءة، ويضع بين أيادي الجمهور كتبه التاريخية والتراثية التي تقدم المعلومات الموثقة والأمينة الكفيلة بتعزيز روح الانتماء للوطن والولاء لقيادته الحكيمة، وترسيخ الهوية الوطنية.

وأضاف أن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيسلط الضوء على أجندة مشاريعه في مختلف المجالات، وسيطلع جمهور المعرض على الإصدارات الجديدة التي سيتم تدشينها في المعرض، وسيشارك على هامش المعرض بالعديد من المحاضرات الوطنية وورش العمل.

نافذة

وتمثل منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب نافذة يطل منها جمهور المعرض والمشاركون فيه على الخدمات التي يقدمها ضمن مثلثه الوطني المتمثل بالأرشيف، والمكتبة الوطنية، ومبنى «الحفظ والترميم».

وتجدر الإشارة إلى أن الأرشيف والمكتبة الوطنية سيدشن الإصدارات التالية في منصته التي يشارك بها في المعرض: كتاب «حصن الظفرة»، وكتاب «مهاجرون من الظفرة»، وكتاب «منطقة الظفرة في مذكرة وكيل حكومة المملكة المتحدة سنة 1955م» وكتاب «موارد المياه التاريخية في منطقة الظفرة»، وكتاب «جزيرة العرب وما جاورها في رحلات الغربيين.. من القرن الخامس قبل الميلاد إلى مطلع القرن العشرين».

ومن الكتب المترجمة إلى لغات حية أخرى، سوف تشهد منصة الأرشيف والمكتبة الوطنية تدشيناً للكتب التالية: «قصر الحصن.. سيرة حكام أبوظبي»، و«زايد من التحدي إلى الاتحاد»، و«زايد رجل بنى أمة».

ويشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرنامج ثقافي حافل بالمحاضرات والورش القرائية في منصة الفعاليات بقاعة الأطفال في المعرض، وتدور هذه المحاضرات والورش الثقافية حول: كتاب زايد من التحدي إلى الاتحاد، وكتاب خليفة رحلة إلى المستقبل، والكتيب التعليمي (وطني الإمارات)، وكتاب قصر الحصن، وقراءات في إصدارات الأرشيف والمكتبة الوطنية (المسيرة).

وبالإضافة إلى ذلك فإن الأرشيف والمكتبة الوطنية سوف يقدم محاضرات أهمها: الإمارات وطن التسامح، وطموح زايد يعانق الفضاء.