«رمضانيات» في «بيت الحكمة»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يحتفي «بيت الحكمة» بشهر رمضان المبارك من خلال تنظيم «رمضانيات بيت الحكمة»، السوق في الهواء الطلق، مقدماً للزوار العديد من الفعاليات، التي تجمع بين التسوق والفنون والمأكولات مع الفوانيس المتلألئة التي تزينه لغاية 24 أبريل الجاري، حيث يستقبل الزوار من الساعة الثامنة والنصف مساءً وحتى منتصف الليل.

تجربة فريدة

وتتيح «رمضانيات بيت الحكمة» للزوار الاستمتاع بالحدائق الخارجية في الهواء الطلق بين المبنى الرئيسي ونصب المخطوطة، واستكشاف أكثر من 20 متجراً يعرض فيها عدد من رواد الأعمال المحليين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مجموعات حصرية من الملابس والمجوهرات لنخبة من العلامات المستقلة والمصممين المحليين، منها «تاكارا»، و«كامين»، و«غابي»، و«آيون» وغيرها، حيث يوفر السوق منصة فريدة لرواد الأعمال للتواصل مع الجمهور والترويج لمنتجاتهم وإبراز قيمتها الثقافية والفنية.

ألوان وروائح زكية

وخلال تجربة التسوق، يمكن للزوار التوقف عند منافذ الطعام المحيطة بالمنطقة الخارجية، والاستمتاع بالمأكولات المكسيكية في مطعم «سينيور غونزاليس»، والوجبات الخفيفة في مطعم «ليت لاونج»، والحلويات والقهوة والشاي في مقهى «كاف»، ولاستراحة قصيرة خلال تجربة التسوق، يمكن للزوار الجلوس عند تصميم المرآة المتلألئة في أروقة الفناء الخارجي لبيت الحكمة الذي يضم حدائق منسقة مقابل نصب المخطوطة الذي يبلغ ارتفاعه 36 متراً، واستكشاف المعرض الفني المصاحب للفعاليات، والذي يثري تجربة الزوار في استكشاف القيمة الفنية الكامنة في أجواء شهر رمضان.

القارئ الصغير

وتتضمن الفعاليات «رمضانيات القارئ الصغير»، التي تمنح الآباء والأمهات فرصة تسجيل أطفالهم للاستمتاع بورش العمل وتجارب التسوق المخصصة للصغار، من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل في ساحة «القارئ الصغير» في «بيت الحكمة»، في الوقت الذي يمكن فيه لأولياء الأمور متابعة تجربة التسوق والمشاركة بالفعاليات المقامة في الحدائق الخارجية.

وتستضيف ساحة «القارئ الصغير» برنامجاً تعليمياً عالمياً يتضمن مبادئ العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات «ستيم»، والموسيقى، والأدب، والفن، ويسلط الضوء على أهمية اللعب ودوره في عملية التعلم والنمو الاجتماعي والنفسي، ويساعد البرنامج الأطفال على بناء مهاراتهم الحياتية والتفاعل مع الاستكشافات والتجارب المتنوعة.

ويمكن لأولياء الأمور شراء كتاب مميّز لأطفالهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من الباعة المشاركين في ساحة القارئ الصغير، حيث يقدم متجر «أكوان» المتخصص بالكتب والألعاب كتباً مصورة لمساعدة الأطفال واليافعين على بناء علاقة صحية ومستدامة مع اللغة العربية، وتحفيز خيالهم، فضلاً عن إدخال الفرحة إلى قلوب الأطفال الأصغر سناً من خلال شراء ألعاب ومنتجات تعليمية مبتكرة من «لوما»، المتجر الذي أسسته والدتان إماراتيتان لتعزيز الجانب المعرفي في نفوس الصغار.