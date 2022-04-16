30 قصة تعزز تواصل الآباء مع أطفالهم

المصدر: الشارقة ـ البيان

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ترشح مجموعة كلمات للنشر، ثلاثين عنواناً من إصداراتها، ليقضي أولياء الأمور والأطفال خلال شهر رمضان المبارك، أوقاتاً ممتعة مع حكايات وقصص مشوقة، تعزز من القيم الأخلاقية، وتفتح نوافذ جديدة للخيال أمام الصغار واليافعين، حيث أطلقت مبادرة للمطالعة، حملت عنوان «مكتبة كلمات الرمضانية»، تتيح للقراء الوصول إلى عناوين جديدة ومتنوعة، تستثمر بأوقاتهم، وتنمي مهارتهم ومواهبهم، منها 10 كتب ترسخ في نفوس الأطفال قيم التسامح، والصدق والإيجابية، وتتناول موضوعاتها قصصاً متنوعة في طرحها، ومشوقة في أسلوب عرضها.

مائدة العالم

تروي قصة «مائدة العالم» لمؤمن حلمي، والرسامة مارتينا جيانلورنزي، حكاية طفل اكتشف طريقة غريبة لتغيير العالم إلى الأفضل، وهي أن يصبح رئيساً للطهاة عندما يكبر، ويتوصل إلى وصفة طعام مثالية، ترضي أذواق جميع الناس، بحيث يعدها ويدعو كافة سكان العالم لتناولها معاً على مائدة واحدة، كي يستمتعوا بالطعام، وينسوا مشاكلهم.

غيمة قطن

القصة من تأليف نهلة غندور، ورسوم فرانسيسكا كوسانتي، وتحكي قصة صبي عجيب وغريب، لديه موهبة خاصة، فهو يستطيع أن يطير، ولكنه لا يطير أمام الناس، بل يطير وحده بعيداً جداً، وهو مغمض العينين.

مطعم المرجان

أما قصة «مطعم المرجان» لريم القرق، والرسام روسيو أليخاندرو، فتحكي عن حصان البحر زعفور، الذي يعمل رئيساً للطهاة في مطعم في أعماق البحر. زعفور منظَّم في كل أمور الطهو، ويتبع وصفات الطعام بحذافيرها. ذات يوم مرض مساعده، وأرسل الأخطبوط فرحان ليحل محله. القصة تجذب اهتمام الأطفال، لأن أبطالها مخلوقات بحرية تتصرف كالإنسان، كما أنها تعلمهم تقبل التغيير والتجديد، اللذين يحملان الكثير من الفوائد.

العمة عوشة

«العمة عوشة» قصة ممتعة من تأليف فاطمة شرف الدين، ورسوم الفنانة حنان القاعي، عن سيدة كثيرة الكلام، تتكلم طوال اليوم دون توقف، حتى إنها أصبحت مصدر إزعاج لأهل البلدة التي تعيش فيها. ولكن عندما تختفي العمة الثرثارة لعدة أيام، يذهب أهل البلدة للاطمئنان عليها، فيجدونها مريضة ووحيدة، فيعتنون بها.

عصافير عادل الملونة

ومن تأليف فاطمة شرف الدين، والرسامة سارا سانشز، يقرأ الطفل عن عادل، الطفل الذي يحب صناعة العصافير من الورق الملون، وعندما يبدأ بصنعها، ينسى كل ما حوله، ولا يقطع تركيزه أي صوت. يبقى عادل في عالم العصافير إلى أن يرى الضوء الأحمر عند باب غرفته، وعندها يعرف أن وقت الطعام قد حان. لكن المفاجأة تظهر، عندما ينضم عادل إلى العائلة في غرفة الطعام. القصة تعلم الأطفال، أن الأصم يستطيع أن يحيا حياة طبيعية، يتواصل مع الناس ويمارس هواياته.

أفضل صديقين

وفي قصة «أفضل صديقين» لتيم هوبغود، والرسام دايفد تازيمان، يركب زياد درّاجة أخيه الكبيرة من دون موافقة والدته، فيصطدم بسيّارتها وتتأذى الدرّاجة والسيّارة. عندما يسأله أصدقاؤه عمّا حصل، فيغيّر زياد الحقيقة، ويختلق القصص لتبرير ما جرى. القصّة تركّز على أهميّة الصّدق، وتشجّع الطّفل على تحمّل مسؤوليّة أخطائه.

جمل حليم

قصة من تأليف جريفن أونداتجي، ورسوم الفنانة ليندا ولفسجروبر، وتسرد قصة جمل قسا عليه صاحبه، فهو يبخل عليه بالطعام والماء، ويرهقه بالسفر المتواصل. تستمر معاناة الجمل إلى أن رأى الرسول الكريم (عليه الصلاة والسلام) الجمل واقفاً تحت الشمس، محملاً بالبضائع الثقيلة، بينما يرقد صاحبه في الظل. القصة مستوحاة من حديث شريف، تعلم الأطفال الرحمة والتعاطف مع الجميع، بشراً كانوا أو حيوانات.

طيف

قصّة من تأليف ورسوم لزبل غافارا، حولَ «الاختلاف»، واحترام الذَّات. يكتشف القارئ من خلال الأسلوب الغنيّ بالصّور الشِّعريَّة الجميلة، حلم طفلة «ألبينيّة» -وهيَ بطبيعة الحال مختلفة بالشّكل عن الأطفال في رغبتها للوصول والحصولِ على أجمل شيء في العالم. حيثُ يتعلّم الأطفال منها أنَّ لذّة الجمال وجوهره، لا يظهرُ إلا عندما نتقاسمه مع الآخرين.

ديك القرية لا يشبهني

سامر ولد صغير، ولكنه يغضب كثيراً. كان كلما ضايقه أخوه الصغير، يصرخ بصوت عال جداً، ما يجعل أخاه الصغير يبكي. استاءت والدة سامر من صراخه، فلجأت إلى حيلة كي تساعده في التغلب على هذا الطبع، هذا ما ترويه قصة «ديك القرية لا يشبهني»، من تأليف سلمى قريطم، ورسوم سيلفيا فيفانكو، تعلم الأطفال أن الغضب والصراخ صفتان غير محببتين. كما أن المبالغة في وصف صراخ سامر وشكله عندما يغضب، تضفي روح الفكاهة على القصة.

رحلة غير كل الرحلات

كتاب تعليمي مبسط، يعرِّف الأطفال بمراحل أداء مناسك العمرة بشكل مرح، ويصف الخطوات الأساسية لها، ويحرص على إيصال الفكرة إلى الطفل بطريقة سلسة، تجعله يتحمس لعيش رحلة العمرة التي خاضتها بطلة القصة مروة. القصة من تأليف: فاطمة شرف الدين، ورسوم: حاتم فتحي علي.

وتتيح دار كلمات الفرصة أمام الجمهور من القراء وأولياء الأمور، لاقتناء جميع إصداراتها للأطفال، من خلال موقعها الإلكتروني https://kalimatgroup.ae/ar