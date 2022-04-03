المجلس الإماراتي لكتب اليافعين يطور مهارات القراء عبر برنامج تعليمي متكامل

المصدر: الشارقة ـ البيان

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اختتم المجلس الإماراتي لكتب اليافعين برنامجاً متكاملاً من النشاطات التعليمية والإبداعية التي نظمها تزامناً مع فعاليات شهر القراءة، وتضمن 12 جلسة قرائية وثماني ورش للكتابة الإبداعية وأربع ورش حول فن الرسم، إلى جانب ورشتين عن فنّ المانغا، بمشاركة طلاب من مدارس مختلفة في الدولة وعدد من الأعضاء الصغار في مركز كولاج.

وتأتي هذه الخطوة تجسيداً لرسالة المجلس الرامية إلى منح الأطفال في الدولة فرصة الوصول إلى كتب ذات معايير أدبية وفنية عالية، حيث تضمن البرنامج 17 فعالية افتراضية وسبع فعاليات على أرض الواقع، كما تمكّن المشاركون الشباب في الجلسات القرائية من التعرف على مجموعة مختارة من أبرز الأعمال الأدبية والقصصية.

موسم ثقافي

وقالت مروة العقروبي، رئيسة المجلس الإماراتي لكتب اليافعين: «أصبح شهر مارس من كل عام موسماً ثقافياً يعم مدن الإمارات ومناطقها، يحتفي بالكتاب، ويبرز الكنوز المعرفية التي تحتويها صفحات الكتب بشتى موضوعاتها. ولا ريب أن بيئة ثقافية عامة تضع القراءة على قائمة سياساتها، كالحالة التي تشهدها الإمارات في هذا الشهر القرائي، تسهم في نشأة الأطفال واليافعين نشأة فكرية ونفسية سليمة، يستطيعون من خلالها قراءة ما يعترضهم في الحياة بوعي، وتتكون في عقولهم تجارب معرفية تثري مستقبلهم الأكاديمي والمهني».

وأشارت مروة العقروبي إلى أن هذه الملتقيات التي تحفل بها أيام العام، وتتضاعف في شهر القراءة، أنتجت حالة من التحفيز التي أمدت الأطفال بالدافعية على القراءة، ورسخت في أنفسهم قيمة الكتاب، وأبرزت لهم أهمية القراءة بالأساليب المحببة لهم، والتي تنبع من عوالمهم ومخيلاتهم، ومن هذا المنطلق فقد حرص «المجلس الإماراتي لكتب اليافعين»، على أن تتركز فعالياته وورش عمله على كتب تحفز الخيال، وتجذب موضوعاتها وطريقة عرضها انتباه الأطفال وتركيزهم، وهذا ما يؤدي بدوره إلى توثيق الرابطة بينهم وبين مصادر المعرفة«.

رحلة أدبية

وأخذت مؤلفة ورسامة كتب الأطفال، تمارا سمير قشحة، طلاب معهد التكنولوجيا التطبيقية في أم القيوين، في رحلة أدبية لقراءة مقاطع من كتاب»كرة برتقالية اللّون«فيما قدمت مؤلفة كتب الأطفال اللبنانية الحائزة على عدة جوائز، سمر محفوظ برّاج لطلاب مدارس الإمارات الوطنية بالعين، جلسة قرائية ملهمة حول كتاب»كرة كرة«وكتاب»شربر جائع«.

وشارك الفنانون الصغار في سلسلة من ورش الكتابة الإبداعية والرسم التي تهدف إلى تطوير مهاراتهم في مجال الفن وسرد القصص، حيث قدمت سمر براج جلسات حول أساسيات الكتابة الإبداعية لطلاب مدارس مختلفة من الإمارات، كما قدمت مؤلفة كتب الأطفال الإماراتية وصاحبة دار الفلك للترجمة والنشر، د. اليازية السويدي، ورشاً في أساليب الكتابة وأسرارها لطلبة المدارس بأبوظبي.

وجمعت سمر براج الأعضاء اليافعين (من عمر 10-14 عاماً) في مركز كزلاج، لتعليمهم تقنيات كتابة القصص باستخدام كتاب»أكتب القصص بنفسي«يتضمن مجموعة من الإرشادات والخطوات العملية لتمكينهم من مهارات التأليف، إلى جانب مجموعة من الأسئلة المحفزة للخيال التي تساعدهم على ابتكار الشخصيات والأحداث ومكانها، سواء في قصص الجرائم أو الألغاز أو الخيال العلمي.

فن الرسم

وتضمن برنامج النشاطات ورشة حول فن الرسم، فيما تعلم طلاب معهد التكنولوجيا التطبيقية تقنيات فن المانغا (الكوميكس) الياباني عبر ورشتين قدمتهما كل من الفنانة أنفال أبوضفيرة والفنان علي غارب، حيث تعرف فيهما المشاركون الشباب على أساسيات فن المانغا والفرق بينه وبين فن الكوميكس التقليدي، كما تعلموا كيفية تنسيق الرسومات والمحتوى على صفحات كتب المانغا، إضافة إلى العديد من التدريبات العملية التي تلائم مختلف المستويات والمهارات في فن الرسم.

وقدمت الفنانة الإماراتية شيخة الشامسي ورشة عمل فنية إبداعية تعرف فيها المشاركون على الخطوات الأساسية للرسم وكيفية مناقشة الأفكار وتطبيقها على الورق لإنتاج أعمال فنية مبتكرة. كما شارك في برنامج الفعاليات التي قدمها المجلس طلاب من مدرسة الخليج الدولية بدبي ومدرستي(القاسمية الابتدائية للبنين)و(سهيلة) في إمارة رأس الخيمة.