أطفال الشارقة تطرح برامج قرائية متنوعة

المصدر: الشارقة - البيان

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سعياً نحو الارتقاء بثقافة الأطفال وتنمية مهاراتهم الكتابية أطلقت «أطفال الشارقة» التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين برنامج «نادي الكتاب»، وذلك بالتعاون مع عدد من الكتاب والأدباء؛ وتستهدف (900) طفل وطفلة من مختلف مراكز المدينة والمنطقتين الشرقية والوسطى.

يتضمن البرنامج مجموعة من الورش المتخصصة والمبتكرة، التي ستقام على مدار العام، من أبرزها: برنامج «اقرأها ومارسها»، الذي يهدف إلى تنمية مهارات الأطفال في النقد القصصي، والمهارات الكتابية، وتطوير جانب الحس الإبداعي لديهم، ويتخلل البرنامج مجموعة من التحديات التي يمارسها الأطفال منها: القرائية والسمعية والبصرية والتجريبية، حيث تبدأ المرحلة الأولى باختيار الكاتبة أحد الكتب وقراءتها على المشاركين، للتعايش مع أحداث الكتاب وربطها بالواقع، مروراً بمراحل التحديات الأربعة.

أما برنامج «بقلمي» الذي يهدف إلى تحقيق تقارب أكبر بين الطفل والكتاب ودعم قدراته في الكتابة والإبداع في مجال القصص فهو يتضمن مجموعة من الورش، التي يتم من خلالها تعريف المشاركين على عالم الكتابة، والمهارات الأساسية في فن كتابة القصة وصياغة أحداثها، بهدف إثراء حصيلتهم من المعارف والمفردات اللغوية، التي تعزز الموهبة لديهم.

ومن جانب آخر يقام برنامج «فلسفيشن»، لتعريف المشاركين على مفاهيم الفلسفة، وتحليل المواقف الحياتية، بالإضافة إلى تمكينهم من استنباط الأسئلة الفلسفية، وذلك بهدف تعزيز قيمة اختلاف وجهات النظر وتقبل الرأي الآخر، والحوار الفعال والنقاش في المجالات الاجتماعية.

أما في برنامج «أسرتي تقرأ لي» فيشارك مجموعة من الأطفال وأولياء أمورهم في تقديم ورش قرائية؛ تساهم في تمكينهم من الحوار وتشجيعهم على القراءة والسرد القصصي.

الجدير بالذكر أن أطفال الشارقة تحرص على تنظيم البرامج والورش، التي تعزز مهارات الأطفال القرائية والكتابية، لتطوير مهاراتهم الفكرية، واللغوية، والإسهام في توسعة آفاقهم، وتمكينهم من الإقبال على القراءة والاطلاع واقتناء الكتب.