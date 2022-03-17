«فن النهوض».. لقاء ثقافي احتفاء بشهر القراءة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت جمعية النهضة النسائية بدبي، أول من أمس، بمدينة الطفل بحديقة الخور - قاعة مركز المعلومات، لقاءً ثقافياً تحفيزياً بعنوان «فن النهوض»، ضمن مبادرات شهر القراءة الوطني تحت شعار «الإمارات تقرأ»، التي تهتم بنشر ثقافة القراءة، بهدف تعزيز استدامتها كظاهرة مجتمعية.

استضاف اللقاء الكاتب الإماراتي وليد المرزوقي، مؤلف كتاب «فن النهوض»، تم خلاله استعراض تجربة الكاتب ومكنون تكوين الشخصية المثقفة، والدور الفعال للأسرة والمحيط الاجتماعي، ومؤسسات التعليم، في غرس مهارة القراءة، والتشجيع على حُب الاطلاع.

وتمت مداخلات استجوابية أثناء اللقاء حول الثقافة والإيجابية، تحث أولياء الأمور من الأمهات والآباء على حُب الاطلاع، لاستخلاص التجارب العلمية والخبرات من خلال المادة المقروءة.

وقالت د. فاطمة الفلاسي مدير عام الجمعية: إن المعرفة هي استراتيجية بناء معرفي للجيل القادم، ونحن نحرص على تفعيل مبادرة «القراءة بناء» بالجمعية، وتهيئة الأجواء الثقافية التي تعزز من العربية والهوية الوطنية، وتشجع على القراءة في المجتمع، إيماناً بالدور التكاملي بين القراءة والتنمية، تماشياً مع نهج الدولة والقيادة المتوجهة لصناعة المستقبل واستئناف الحضارة.