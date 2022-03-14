«ربع قرن» تدعم مواهب منتسبيها بــ«جائزة الإبداع المسرحي»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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أعلنت مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، دعماً لأفكار ورؤى منتسبيها، وتحفيزاً لإبداعاتهم الفنية، عن تمديد فترة استقبال المشاركات في «جائزة الإبداع المسرحي»، حتى 11 من شهر أبريل المقبل، حيث تستهدف المسابقة منتسبي مؤسساتها «أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات» في الأعمار من 6 إلى 31 عاماً، ضمن مشروعها التكاملي في المسرح وفنون العرض.

وتأتي «جائزة الإبداع المسرحي»، التي تحمل شعار «شركاء في صنع الشخصية المبدعة»، حرصاً من مؤسسة «ربع قرن»، على ترسيخ مفهوم الثقافة المسرحية في نفوس منتسبي مؤسساتها وقياس معارفهم، وتوفير مساحة حرة لهم في التعبير عن مواهبهم في أعمال مسرحية، تعبر عن طموحاتهم، إضافة إلى رفد الساحة الفنية الإماراتية بعدد من الطاقات الشابة الواعدة في المجال المسرحي.

وتتيح «ربع قرن» لمنتسبي مؤسساتها من الأطفال والفتيات والناشئة والشباب، فرصة المشاركة في فروع الجائزة، التي تضم الكتابة المسرحية، والمشاهدة المسرحية، والأداء المسرحي، والقراءة المسرحية، حتى 11 أبريل المقبل، عبر المواقع الإلكترونية لمؤسسات ربع قرن، وصفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، وتعبئة استمارة المشاركة وإرفاق الأعمال حسب الصيغ المحددة والشروط الخاصة بكل فرع من فروع الجائزة.

حيث يمكن للراغبين المشاركة بجائزة المشاهدة المسرحية، من خلال مشاهدة أحد العروض، التي قدمت في مؤسسات ربع قرن مؤخراً، وأن يقدم المشارك مقالاً باللغة العربية الفصحى يلخص العرض، ويعبر عن رأيه الفني الشخصي في العرض، الذي شاهده.

أما في جائزة الكتابة المسرحية يجب على المشاركة والمشارك تقديم نص مسرحي مبتكر مكتوب باللغة العربية الفصحى، وفق أساسيات الكتابة المسرحية، ولم يسبق نشره أو تقديمه على المسرح أو مشاركته في مسابقات مماثلة.

وتتمثل جائزة الأداء المسرحي في تقديم المنتسبة أو المنتسب مشهداً مسرحياً فردياً مبتكراً، ويجب أن يعبر المشهد عن رؤيتهم، وتشجيعهم على كتابة ملخص للمشهد والشكل المسرحي، الذي اختاره لإبداعه، فيما تتجسد جائزة القراءة المسرحية في كتابة مقال باللغة العربية الفصحى يلخص نصاً مسرحياً، قرأه المشاركون، والعمل على صياغة رأيهم الفني في تحليل عناصر النص.

يشار إلى أن مؤسسة ربع قرن أطلقت الجائزة في العاشر من شهر يناير الماضي، وستعلن عن الفائزين في العاشر من شهر مايو المقبل، بعد إجراء مقابلات إعلامية تسهم في تنمية شخصية المشارك وفسح المجال أمامهم لتوصيف منجزهم الإبداعي، هذا وسيتوج الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في كل فرع من فروع الجائزة بحفل رسمي.