50 مصوراً في قائمة المرشحين للفوز بجوائز «إكسبوجر»

المصدر: الشارقة ـ البيان

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كشف المهرجان الدولي للتصوير (إكسبوجر) الذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، عن أسماء المرشحين الـ 50، لنيل جوائز المهرجان بفئاتها العشر، بعد أن استقبلت الدورة السادسة للعام 2021 ــ 2022، مشاركات بلغت 14998 مشاركة من 126 دولة.

بورتريه

وجاءت مشاركات المصورين في الدورة الجديدة من جوائز المهرجان من مختلف بلدان العالم، حيث توزعت على 10282 مشاركة من القارة الآسيوية، و3191 مشاركة من أوروبا، في حين استقبل المهرجان 501 طلب مشاركة من أمريكا الشمالية، و695 من أفريقيا، و174 من أمريكا الشمالية، و155 طلباً من أوقيانوسيا.

وشهدت فئة «البورتريه» أكبر عدد من المشاركات بلغت بـ 3.221 صورة، تلتها فئة «تصوير الرحلات» بـ 3.080 صورة، فيما جاءت فئة «المناظر الطبيعية» في المرتبة الثالثة بـ 2.381 مشاركة.

وشملت قائمة المرشحين في فئة «البورتريه» كلاً من روبن يونغ من أستراليا، وعكاش غوش من الهند، وسليمان عيد الحمادي من الإمارات العربية المتحدة، وسوجان سركار من الهند، وسيلا منوتيس جونزاليس من المكسيك.

«تصوير الرحلات»

وترشح في فئة «تصوير الرحلات» كل من نيشي أري من تركيا، وبي مو ثو من ميانمار، وأمير شمس الدين العارف من إندونيسيا، والمصورين داجون تشو، وبوب تشيو من الصين.

وشهدت فئة «التصوير المعماري» ترشيح كلّ من المصوّر محمد تنفير حسن روهان من بنغلاديش، وباتريشيا سوون من ماليزيا، وعلي الزلغدري من إيران، زياوينغ شي من أمريكا، ومنى حسن من مصر. ووصل إلى فئة «التصوير الجوي (الدرون)» كلّ من ناصر الأميري من الكويت، وبيوين سان من الصين، وأليكسي نيكيتين من روسيا، وآن توران شو من فيتنام، ومحمد أصلان من تركيا.

وضمت «فئة الصغار (أقل من 18 عاماً)» كلاً من ديب بهاتيا، ونيلي لارمور، وتانيشا شارما، وإشهان شايجيث، ونعمة ناجي، وجميعهم من دولة الإمارات. ويتنافس في فئة «المناظر الطبيعية» هويو ليو من الصين، وكل من كيلفن سزي لوك يوين، وخوليو كاسترو باردو من إسبانيا، وكيلفن سزي لوك يوين من هونج كونج، وآرت فه شين من تايوان. وتشمل فئة «تصوير الحياة البرية» كلاً من المصوّر مينكيانغ لو وويي وانغ من الصين، وأنورادها موثوكومار من الإمارات العربية المتحدة، وويي فو من تايلاند، بيتير سابول من كرواتيا.

أعمال إبداعية

وقال طارق سعيد علاي، مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «مع اقتراب النسخة السادسة من المهرجان، قمنا بتحديد معايير كل فئة من فئات الجوائز لتتماشى مع نمو الحدث السنوي ومكانته العالمية، لاسيما أن جوائز «إكسبوجر» شهدت على مدى السنوات الست نُمُوّاً بنسبة 58% في عدد المشاركات، وسلط الضوء على أعمال إبداعية من حول العالم لمصورين استطاعوا إثراء فن التصوير من خلال مناهجهم وأساليبهم المبتكرة».

وأضاف علاي: «إن الجوائز تعكس أهداف ورؤية المهرجان المتمثلة في جعل الحدث العالمي منصة تجمع ليس فقط المتخصصين وهواة التصوير، بل أيضاً من يستخدمون هذا الفن كأداة ومحفز للتغيير».