قلب القاهرة
ت + ت - الحجم الطبيعي
غمَر الوفـــاءُ بأمسِ قلبَ «القـاهرةْ»
رفضَ الجميعُ فِعالَ تلك «الظاهرةْ»
هِي ذي العُروبةُ حين ينبض قلبُها
تلقى الشهـامةَ تـنبُـذ المُتَـآمِرةْ
إجمــاعُنا من بعـدِ مَجلس أمنِهمْ
رغمٌ على رغــمِ الأنوفِ الغـادِرةْ
أبنـاءَ عُــربٍ وَحِّـدوا قُــدراتِكمْ
لن تستفيـدوا من قُوى مُتنَــاحِرةْ
وتعَـاونوا إنْ شـدَّكُم بحــرُ الهَوى
إنّ التخاذلَ مُغـرقٌ للباخرةْ
قولُوا لِمن بدسـائس يَسعى لنـا
إنّ الدسـائسَ صفقـةٌ هِي خاسرةْ
عجبــًا بإحسانٍ نمُدّ أيـادياً
وقـلوبُكم هِـي للجَمايل ناكِرةْ؟