«طيران الإمارات للآداب» يستهل دورته محتفياً بالمواهب المحلية

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب، المقرر إقامته في الفترة بين 3 و13 فبراير بفنادق الحبتور سيتي، عن افتتاح دورة المهرجان بسلسلة من الفعاليات المجانية، تسلط الضوء على أبرز المواهب الإماراتية.

ويتضمن اليوم الإماراتي، الذي يُقام بالتعاون مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، مجموعة من 12 فعالية من الجلسات والورش وعروض الأداء تركز على الأدب الإماراتي ضمن مواضيع شتى تتنوع بين المرأة واللغة العربية وبين الثقافة وأدب الأطفال، وذلك بمشاركة نخبة من الأدباء والمبدعين والمتحدثين الإماراتيين، مثل الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، والممثل والمخرج والكاتب الدكتور حبيب العطار والفنانة سميرة أحمد، وصالحة عبيد، والعديد غيرهم.

صناعة

ومن جهته، أكد الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفُنون والآداب في «دبي للثقافة»، على أهمية اليوم الإماراتي في دعم الصناعة الإبداعية والمواهب المبدعة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

منجز

وبهذا الصدد، قالت أحلام بلوكي، مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب: «يعتبر التركيز على الأدب الإماراتي في اليوم الافتتاحي للمهرجان بمثابة أفضل انطلاقة لأهم احتفالية أدبية عربية تحتفي بالكلمة المكتوبة والمقروءة».

يذكر أن الجلسات ستشهد مشاركة مجموعة من الأدباء والمتخصصين الإماراتيين، من بينهم: المؤلف والمخرج المسرحي والإعلامي الإماراتي، جمال مطر، بالإضافة إلى المستشارة والكاتبة هالة كاظم، والكاتبة نورة خوري.