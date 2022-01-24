"كنوز فرساي" في اللوفر أبوظبي

المصدر: أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرتبط قصر فرساي بأحداث جليلة صنعت تاريخ فرنسا وأثرت في مسار الحضارة الإنسانية، وابتداء من الأربعاء المقبل، يستضيف متحف اللوفر أبوظبي الدور الذي لعبه بلاط فرساي في علاقات فرنسا مع بقية العالم، فاتحاً الباب أمام استكشاف التبادلات الثقافية بين الشرق والغرب عبر معرض "قصر فرساي والعالم"، حيث ستُعرض أكثر من 100 تحفة في المعرض بين 26 يناير الجاري و4 يونيو المقبل.

وأكد المنظّمون أن المعرض الأول لعام 2022 في متحف اللوفر أبوظبي "يبيّن كيف أصبح قصر فرساي مركزاً مهماً للعلاقات الدبلوماسية بين الشرق والغرب، ويسلط الضوء على تأثير هذه المبادلات الثقافية في الفنون والثقافة الأوروبية".

ويسلط الضوء على الدبلوماسية العالمية وكيف أنها "كانت مصدر إلهام لفرنسا في سعيها إلى التنافس والتميّز في مختلف العلوم ومنها علم الفلك، ما أدى إلى اكتشافات غيّرت المفهوم المعاصر للعالم".

بالنسبة إلى المسؤولة في المعرض هيلين ديلالكس، فإن الحدث "يسير في الاتجاه المعاكس، نستكشف فرساي وهو يكتشف العالم".