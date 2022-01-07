شعر: د. شهاب غانم
غمغمات 2022
غداً يا نسيمَ الليلِ تأتي ونسهرُ
على الشاطئِ الفضّيِّ والليلُ مُقمرُ
ونُصغي لأمواجِ الخليجِ خريرِها
ويغمرُنا بعد السنين التذكُّرُ
رعى اللهُ أيامَ الصَّبابةِ والصِّبا
وأحلامَ عُصفورَيْنِ والعودُ أخضرُ
أرى ذلك الوجهَ الذي الحسنُ كلُّه
تجمَّعَ فيه فهو شهدٌ وسُكَّرُ
فيوحي إليَّ الشعرَ ليست تصوغهُ
أساطينُ شعرٍ في الغرامِ تبحَّروا
هناك على شطِّ الجُميرة ساعةً
ولم ينْمُ فيه البرجُ بعدُ ويظهرُ
رعى اللهُ فنَّانَ البروجِ فإنَّه
سيخلدُ في التاريخِ دوماً ويُذكَرُ
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أتذكرُ يا ماءَ الخليجِ جميعَ مَنْ
أقاموا على تلك الضفافِ وأبحروا
أتذكر من صادوا وغاصوا للؤلؤٍ
ومَن قد بنوا فوق الرمالِ وعمَّروا
أتذكر من جاؤوك من عهدِ آدمٍ
ومن أحسنوا أو أفسدوا وتجبَّروا
أتذكر أمَّ النارِ.. دلمونَ.. بابلاً..
وكيف سَمَت آشورُ يوماً وسَوْمَرُ
أتذكرُ قوماً في المياه توضَّأوا
وتحت ظلالِ المشرفيّةِ كبّروا
ولما مشوا فوق الرمالِ بعزةٍ
تبخَّرَ كسرى في الهواءِ وقَيْصرُ
بلى كنت مهداً للحضاراتِ دائماً
وسوف يعودُ المجدُ حتماً ويُزهِرُ
ولكنها الأيامُ تمضي وتنقضي
إذا لم يَصُنْها شاعرٌ ومصوِّرُ
وهل مثلُ كأسِ الغانميَينَ في الهوى
رحيقٌ يَميدُ القلبُ منه ويَسكرُ
يظنُّون فنَّ الشعرِ نظمَ سماجةٍ
وهلوسةً والشعرُ يَأبى ويُنكرُ
حنانيكِ يا دنيا إذا خارتْ القُوى
ولم يبقَ إلا ساعتانِ وأقصرُ
لكم قد أضعنا العمرَ، كانت كُنُوزُهُ
لدينا فأسرفنا بها لا نوفِّرُ
وها نحن نخشى أن تضيعَ دقيقةٌ
ونبخلُ باللحْظاتِ.. والعمرُ يَعبُرُ
وما هي إلّا غمغماتٌ لشاعرٍ
تَشرَّبَ منذُ الفجرِ كيف يُفجِّرُ
وجاهدَ في الدنيا يكافحُ للعُلى
وأيَّامُهُ تسخو وطَوْراً تُقَتِّرُ
وهل هو إلا من سُلالةِ هاشمٍ
ولكنَّهِ عن شأوِ تلكَ مُقصِّرُ
فهل يا نسيمَ الليلِ ترجِعُ حانياً
تُذكِّرنا مِن أمسِنا ما تُذكِّرُ