فعاليات ترفيهية مميزة تضيء دبي خلال يناير

يقدم مهرجان دبي للتسوق خلال شهر يناير 2022 باقة من الفعاليات الرائعة والعروض المباشرة، التي تقدم تجارب ترفيهية عائلية لا تفوّت.

وتتصدر هذه الفعاليات أجندة سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف هذا العام إلى مكان ترفيهي خارجي بامتياز، يناسب كافة أفراد العائلة.

يتضمن السوق أربع مناطق مسمّاة على أسماء عناصر الطبيعة: الماء والهواء والأرض والنار، حيث تقدم كل منها مجموعة من المجسمات الفنية التفاعلية والتعليمية المذهلة، بما في ذلك أحد الأعمال الفنية العائمة (تركيب) على مياه الخور، يعرض لأول مرة في دبي.

هذا وسيقدم سوق مهرجان دبي للتسوق في السيف المميّز هذا الموسم فعاليات أسبوعية، تتمحور حول مواضيع محددة مثل أسبوع القهوة وأسبوع التمر، ليتمكن الزوار من التعرف على أهم التقاليد والعادات العربية.

وتحتضن «دبي أوبرا» العرض الموسيقي الاستعراضي «شيكاغو» الحائز جوائز الأوسكار وإعجاب النقاد. يحكي العرض قصة المغنية روكسي هارت، التي تجد نفسها منعزلة، ويعرض أغاني كلاسيكية مثل All That Jazz وCell Block Tango وRazzle Dazzle.

كما تتضمن الفعاليات «نيكلوديون» العرض الأكبر من نوعه على الطلاق، ارقصوا وغنوا مع «باو باترول» و«شيمر اند شاين» و«دوار» و«سبونج بوب»، الذين سيشعلون أجواء المسرح بعرضهم الموسيقي الجديد «أول ستارز»، هذا وستتاح للأطفال فرصة مقابلة شخصياتهم المفضلة في منطقة مخصصة بعد العرض. وخلال مهرجان دبي للتسوق، تنتظر الزوار مجموعة من الحفلات الحيّة والأمسيات الموسيقية مع أشهر منسّقي الموسيقى في 15 موقعاً في مختلف أنحاء المدينة، بدءاً من الليلة.

«هاري بوتر»

ويختبر الجمهور تجربة «هاري بوتر» لأول مرة في المنطقة، من خلال فعالية مميزة في مول الإمارات، والتي تشمل قلعة مستوحاة من قلعة «هوغوارتس» في الفيلم الشهير، إضافة إلى مجسمات فنية ضخمة لأبرز المعالم المستوحاة من كتب وأفلام سلسلة هاري بوتر.

وفي السياق هناك أمسية «ذا لافتر فاكتوري»، التي تبدأ بالضحك وتنتهي بالضحك، مع عودة أطول سلسلة عروض كوميدية في الإمارات بعمل جديد للعام 2022، وتحمل عنوان «بداية العام بأسوأ ما يمكن»Starting the year, in the worst possible taste. نجوم هذه الأمسية هم «لاري دين» و«أوميد سينغ» ونجمة الكوميديا الإيرلندية «إليانور تييرنان»، وكذلك أمسية «جاك دي» المليئة بالضحك مع عرض نجم الكوميديا الشهير في «دبي أوبرا». العديد من المواقف المضحكة مع عودة نجم الكوميديا الإنجليزي «جاك دي» إلى دبي.

نجوم الغناء

وكذلك بانتظار الجمهور حفل مرتقب يحييه النجم عمرو دياب في دبي خلال يناير، ويؤدّي النجم الحائز 5 «جوائز بلاتينيوم» مجموعة كبيرة من أشهر أغنياته.

وفي سياق ذات البرنامج بانتظار رواد المهرجان واحدة من أهم الحفلات التي تجمع بين عمالقة الغناء في العالم العربي، بما فيهم القيصر كاظم الساهر، وشمس الأغنية نجوى كرم، حيث سيؤدي كلاهما باقة من أبرز الأغاني، ويشهد الحفل مشاركة المطربة الأردنية زينة عماد.

إلى جانب ذلك تشهد فعاليات يناير عرض «نجوم أدغال مدغشقر»، المستوحى من أفلام DreamWorks الشهيرة، فيما يشارك نخبة من أفضل لاعبي الجولف العالميين في بطولة دبي ديزرت كلاسيك برعاية منصة Slync.io خلال الدورة الـ 27 لمهرجان دبي للتسوق، أما عشاق موسيقى البوب الشعبية فإن بانتظارهم أجمل الأوقات مع المغني الإنجليزي الشهير جيمس بلنت، الذي يحيي حفلاً موسيقياً يقدّم خلاله أغاني ألبومه «ذا ستارز بينيث ماي فيت» (2004 – 2021). ثلاثون أغنية من أجمل أغاني هذا النجم الشهير، الذي يمتد إرثه الفني لأكثر من 17 سنة، أطلق خلالها أنجح الأغاني مثل «يو آر بيوتيفل» و«كولد».