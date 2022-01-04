جواهر القاسمي تسرد في «رسائل جوهرية» قصة حبها للإمارات وتعلقها بقيم الإنسانية

المصدر: الشارقة ـ البيان

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يمثل التعلق بحب الوطن وتوصيف ملامح تفرده موضوعاً محورياً وأساسياً في مضمون كتاب «رسائل جوهرية»، لقرينة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، الصادر، عن منشورات القاسمي، بالتعاون مع المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس الأعلى للأسرة بالشارقة.

ويتضمن الكتاب مقدمة، وعشرة فصول، منها: مناهج الحياة، الإمارات وطني، صحتنا، المؤسسات وتحديات العمل، الثقافة وأجنحة الفنون، الأسرة وحلم الاستقرار، سلام يا إنسان، إلى أبنائي وبناتي مع التحية.

وتعنى طروحات ومضامين الكتاب بشكل جوهري بالأسرة والإنسان الإماراتي بشكل عام، وتهدف إلى زرع قيمة الإنسان في نفسه وأهميته في تقدم المجتمع من خلال اكتشاف قدراته الذاتية والعمل على تنميتها سعياً للمساهمة في التنمية المجتمعية وإثبات الذات، والتأكيد على أن الإنسان الإماراتي قادر على الفعل والتأثير.

ويجسد الكتاب بالعموم، فكر وقيم سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، إذ إنها صاحبة رؤية وقدرة على القيادة والتأثير، ومن أكثر الشخصيات إلهاماً في العالم العربي، لأن سموها تدعم قضايا تخص تَقَدم المرأة، كما أن سموها تسعى لتعريف الآخر بكل المفردات التراثية الإماراتية، ففي فصل الثقافة وأجنحة الفنون بالكتاب، نقرأ لسموها: «أمراً ضرورياً جداً، وهو موضوع الساعة، وأفضل طريقة لتعريف الآخر بنا هو تعريفه بتراثنا الثقافي».

قيمة معرفية

يشتمل الكتاب محاور لبعض النماذج من الرسائل، ويعد قيمة معرفية وثقافية وتوعوية في المكتبة الإماراتية والعربية. فكل جزء من هذه الرسائل التي كتبتها وقدمتها سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي له قيمة وخدمة عظيمة لكل فئة من البشر.

المحور الأول

يبين الكتاب بالمحور الأول وهو «الأسرة وحلم الاستقرار» هو محور استراتيجي أن بناء الأسرة المستقرة يبدأ قبل الزواج في اختيار الزوجة الصالحة واختيار الزوج الصالح، فنقرأ:«يجب أن يعرف كل فرد مسؤوليته تجاه أسرته، فلا يكون سبباً للتوتر والقلق فيها، بل يكون سبباً للفرح والسعادة والشعور بالأمان، أريد أن أقول اتقوا الله في أسركم».

المحور الثاني

أما في المحور الثاني فتناول العطاء والتطوع، فيما المحاور الأخرى تذهب نحو مناهج الحياة، الإمارات وطني، صحتنا، المؤسسات وتحديات العمل، الثقافة وغيرها حيث إن سموّها وجهت بأن يتم تحويل الكتاب بعد ذلك إلى كتيبات تحمل الرسائل الخاصة الموجهة لكل فئة لمساعدتها على التركيز فيما يخصها من رسائل».

عبارات ومعان

وتكمن أهمية الكتاب كونه يحتوي على الكثير من الرسائل التي كتبتها سموّها في عشرة محاور للمرأة والأسرة بأكملها، كما يحتوي الكتاب على الكثير من العبارات والمعاني الموجهة لفرق العمل، وأهمية غرس قيم ومبادئ العمل القائمة على الحب والاحترام والعطاء.