معرض تشكيلي لأحدث إبداعات الفنان راشد بن خليفة

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن أوبرا جاليري عن عرض أحدث إبداعات الفنان البحريني راشد بن خليفة هذا الشتاء وسط مدينة دبي في مركز دبي المالي العالمي، حيث يواصل الفنان استكشاف عددٍ لا يحصى من النماذج الضوئية واللونية الحيوية التي تعكس البيئة الجغرافية في مملكة البحرين وتنوعها الثقافي.



سلسلة الطيف

تتبع سلسلة الطيف قواعد التكرار في الفن الإسلامي، والتي تعتبر من أهم المبادئ الجمالية في فن العمارة الإسلامي. ويوحي النمط المتكرر لأشكال الفن الإسلامي باللانهاية، فيما يمثل الإطار المحيط بالشكل عنصراً غير أساسي يسمح باستمرار الخطوط المتناظرة خارج حدوده. ويظهر التناغم من حالة اللانهاية متيحاً لسلسلة الطيف تجسيد هذه المبادئ وإضفاء طابع عصري عليها، من خلال اللعب على التراكيب المستوحاة من العمارة العربية العصرية.

السلسلة البارامترية

يوظّف الفنان الأنماط الفنية التي يشتهر بها النمط الإسلامي باعتبارها عناصر تصميم راسخة في الثقافة البحرينية المعاصرة ضمن السلسلة البارامترية. وتمثل صياغات الموزاييك بأشكالها المتناغمة والخطية والنباتية الأبعاد الرمزية للبيئة الطبيعية، والتي غالباً ما كانت تدخل في تصاميم المشربية التي تعتبر أحد أبرز العناصر المميزة في العمارة الشرق أوسطية. ويحيط بنافذة المشربية ذات التصميم النموذجي هيكل خشبي مخرّم ومنقوش وتقع في الطابق الثاني من المبنى، وهي مخصصةٌ لتوفير الخصوصية للسكان بما يتيح لهم رؤية المحيط الخارجي بدون أن يشاهدهم أحد بالمقابل، كما توفر الظل والحماية من الحرارة، إذ تسمح بمرور نسائم الهواء من خلال فتحاتها الصغيرة. وتعيد هذه الأعمال صياغة تجربة الفنان الخاصة بالسلسلة البارامترية (منذ إبداعها في عام 2018)، والتي تقوم على العناصر المتباينة، وتحمل بالرغم من خصائصها المتعارضة تأثيراً قوياً، بما فيها الإيجابية والسلبية والضوء والظلام والتصميم الداخلي والخارجي، لتعكس سعي الفنان وراء الترتيب والتناظر.

السلسلة الهجينة

يركز الفنان على مفهوم البساطة في تحدٍّ لإبداع أشكال مجردة من التفاصيل ضمن صورة متكاملة توحي بإحساس السلام والرضا. ويوفر الألمنيوم المقوى والمعزز سطحاً مصقولاً يتيح تطبيق الرسومات المطلية بالمينا بلونٍ كامد. ويبتكر الفنان في سلسلته الهجينة عناصر تجريدية مركزاً على النحت والطراز الشكلي في سرده بدون الاعتماد على التصورات والخيال، ليبحث عن تلك الحالة المتوازنة بين الجانب الإيجابي (أو المساحة غير البيضاء) واستخدام المساحات السلبية.