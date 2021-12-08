الهيئة العربية للمسرح توثق أيام قرطاج المسرحية

المصدر: قرطاج - البيان

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أصدرت الهيئة العربية للمسرح، وبمناسبة انعقاد الدورة الثانية والعشرين من أيام قرطاج المسرحية، مجلدين توثيقيين، بعنوان (ذاكرة أيام قرطاج المسرحية – نحو خطوة عملية)، ويقع المجلدان في حوالي ألف من الصفحات، التي حملت وثائق مصورة للوائح المهرجان التنظيمية، وكتيبات، وقوائم أسماء اللجان المنظمة والتحكيمية، وكل المكرمين والمتوجين في كل دورة، وكذلك المشاركين في الندوات الفكرية ومحاورها، وقصاصات صحافية حملت نشرات ومقالات وأخباراً باللغتين العربية والفرنسية، كما حملت عدداً هاماً من صور العروض، والشخصيات الهامة التي مرت في سجل الدورات الاحدى والعشرين التي وثقها الإصدار.

الإصدار الذي تم العمل عليه على مدار ست سنوات، قام على جمعه وتقديمه الأستاذ الدكتور محمد مسعود إدريس، وساعده في ذلك د. ياسين عوني، ود. سيف الدين الفرشيشي، وساعد قيس المتهمم في توفير الصور الفوتوغرافية، وقام الحسن النفالي وعبد الجبار خمران ونصاف بن حفصية، بأعمال المراجعة.

وخلال الندوة، التي نظمها مهرجان أيام قرطاج المسرحية للاحتفاء بإطلاق الإصدار، والتي أدارها د. حاتم دربال، بحضور الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، ومدير إدارة المهرجانات الحسن النفالي، ود. محمد مسعود أدريس، صرح الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، إسماعيل عبد الله، قائلاً: أشكركم على هذا الاحتفاء، للحديث عن مشروع مشرق، تضمنته الاستراتيجية العربية لتنمية المسرح في الوطن العربي، التي أعدتها الهيئة العربية للمسرح، هذه المؤسسة التي أرادها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى للهيئة، منذ البداية، بيتاً للمسرحيين العرب.

وقد كرمت مديرة الأيام، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بتقديم درع خاصة بهذه المناسبة.