إبداع مطر بن لاحج يسرد قيم النشيد الوطني الإماراتي

المصدر: دبي ـ جاسم حمد

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يتسابق المبدعون والمؤسسات في دولة الإمارات على الاحتفال بعيد الاتحاد الخمسين، الذي يمثل تعبيراً صادقاً عن الفخر بدولتنا وقيادتنا الرشيدة. وكل يعبر عن فرحته بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا بطريقته الخاصة وبمجال إبداعه الذي يتميز به، معبراً بذلك عن مشاعر الحب والوفاء للوطن الغالي.

وفي هذا الصدد، أبدع مطر بن لاحج عملاً فنياً ضخماً، مستوحى من النشيد الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وباستخدام «خط مطر» العربي الذي ابتكره بنفسه، وذلك احتفاءً بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، وجاء ذلك بالتعاون مع علامة «لورو بيانا» الإيطالية، خلال فعالية خاصة نظمت في متحف الاتحاد. والعمل عبارة عن مجسم من الحديد المصقول، يزدان بكلمات النشيد الوطني، ويعكس ما تحمله كلمات نشيدنا من قيم ومبادئ نؤمن بها جميعاً، إذ يعبر بن لاحج بهذا العمل عن حبه وانتمائه ووفائه لهذا الوطن المعطاء. وتزين العمل بـ8 ألوان مبهجة زادت ألقه وجماله. ويزيد التناغم والانسياب بين كلمات النشيد الوطني و«خط مطر» تصميم العمل جمالاً وتفرداً وجاذبية وسحراً.

وعن هذا العمل الجديد وبهذه المناسبة الكبيرة، قال الفنان مطر بن لاحج لـ«البيان»: «بعد تجارب دامت 5 سنوات في رحلتي لتطوير «خط مطر» أقوم خلالها بالأبحاث والابتكار، وصلت أخيراً إلى تأليف جمل كاملة من الخط، وذلك بطريقة انسيابية ومميزة، ويعتمد الخط على التشكيل ويناسب المجسمات واللوحات الفنية. وأضاف: «إن العديد من المؤسسات أحبت أن تشارك وطننا الغالي أفراحه بمناسبة عيد الاتحاد الخمسين، ومن بينها «لورو بيانا»، التي أرادت أن تكون مشاركتها في هذا الاحتفال استثنائية ومميزة من خلال الأعمال الفنية. بالنسبة لي فأنا أشارك دائماً في المناسبات الوطنية سواء عن طريق المؤسسات الحكومية أو الخاصة».

وختم: «إن هذا العمل جاء ليحتفي بعيد الاتحاد الخمسين، بإمكانات «خط مطر» الكثيرة والثرية غاية أن أعكس معه الحرفية والإنجازات التي لا تنتهي، والتي تقطعها دولتنا العزيزة. إن هذا العمل، في العموم، منتج إبداعي يوثق سيرة تميز الإمارات».