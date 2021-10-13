«الشارقة للفنون الأدائية» تستضيف فرقة «ستيب أفريقيا»

المصدر: الشارقة - البيان

قدمت فرقة «ستيب أفريقيا» عرضاً أدائياً استثنائياً على مسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية في بداية هذا الأسبوع في إطار جولتها التوعوية التي تمتد على مدى أسبوع في الإمارات. وجاءت مشاركة الفرقة في أعقاب أدائهم أثناء الافتتاح الرسمي لجناح الولايات المتحدة الأمريكية في إكسبو 2020 في دبي، وذلك بصفتها السفيرة الثقافية لواشنطن في مقاطعة كولومبيا، والتي تتمثل مهمتها في تنظيم وإطلاق أنشطة توعوية مجتمعية تركز على تعليم الفنون في دولة الإمارات العربية المتحدة والترويج للرقص الأفريقي – الأمريكي ذي الإيقاع التقليدي.

وبالتعاون مع البعثة الأمريكية إلى الإمارات، استضافت الأكاديمية فرقة الرقص المحترفة لتقديم عرضها أمام جمهور من الضيوف المدعوين وكبار الشخصيات، مع الحفاظ على التباعد الاجتماعي. وتلقى فنانو الأداء احتفاء حماسياً مع التصفيق الحار من الجمهور في الأكاديمية الوحيدة المتخصصة بالفنون الأدائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما حظي طلاب الأكاديمية بفرصة لقاء وتحية فناني الرقص عقب العرض.

وقال المدير التنفيذي لأكاديمية الشارقة للفنون الأدائية بروفيسور بيتر بارلو: «نحن سعداء ولنا الشرف في استضافة ستيب أفريقيا! أول فرقة رقص احترافية في العالم تعنى بالترويج لفن رقص الخطوات الإيقاعية من خلال عروض شاملة ومبتكرة»، مضيفاً أن «أحد أكبر عوامل الجذب لاستضافة أكاديميتنا للفرق هو إمكانية أن يكون المحترفون جزءاً مهماً وذا مغزى ضمن تجربة تعلم طلابنا ورحلتهم إلى التخرج».