أكاديمية الشعر تعلن عن بدء الدراسة في الموسم الرابع عشر 2021

المصدر: أبوظبي ـ البيان

بدأت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي برنامجها الدراسي الخاص بالموسم الرابع عشر 2021، تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته»، وذلك عبر نظام التعليم عن بُعد، الذي اعتمدته الأكاديمية بدءاً من الموسم الماضي نظراً للظروف الصحية المتعلقة بانتشار فيروس «كوفيد 19». ويهدف برنامج الأكاديمية الدراسي إلى تأهيل الدارسين من الموهوبين شعرياً لكتابة الشعر وتحليله ودراسته بشقّيه الفصيح والنبطي، من خلال أحدث وسائل التعليم، ومن أجل تيسير دخول المواهب الجديدة إلى الساحة الشعرية واكتسابها المعرفة العلمية.

مواد دراسية

ويشمل برنامج الدراسة الذي يستمر حتى يوم 29 ديسمبر لهذا العام، عدداً من المواد الدراسية الخاصة، وهي: «مدخل إلى الشعر الفصيح، الشعر الفصيح في الإمارات، الأوزان وعلم العروض النبطي، البحور والأوزان، الألحان التقليدية، القافية، البناء الفني للقصيدة النبطية، بناء الصورة الشعرية، التقليد والتجديد، فنون شعرية إماراتية، من أشعار الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، مدخل إلى الثقافة الشعبية ومفرداتها، النقد، جمع الشعر من مصادره الأصلية، الإعلام والشعر النبطي، فن الإلقاء الشعري».

شهادة

وتمنح الأكاديمية الطلبة شهادة اجتياز الدراسة الأكاديمية في الشعر النبطي والفصيح، شرط نجاح الطالب في جميع الساعات المعتمدة لبرنامجها الدراسي، والتي تستغرق فصلاً دراسياً واحداً، والتزامه بمتابعة المحاضرات الدراسية، إلى جانب اجتيازه للاختبار النهائي. وتحرص الأكاديمية من خلال برنامجها على إطلاع الطلبة على تجارب شعرية واسعة، إلى جانب إعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة الشعرية بمختلف الأوزان والبحور، والتعامل بكفاءة وفعالية مع الموروثات الشعرية.

وكان الموسم الثالث عشر قد شهد إقبالاً كبيراً من الطلاب المهتمين بدراسة الشعر النبطي، حيث وصلت أعداد المشاركين إلى أرقام قياسية مقارنة بالمواسم السابقة. وقد ساعد في الوصول إلى تلك الأعداد من المشاركين اعتماد الأكاديمية لبرنامج دراسي عبر نظام «التعليم عن بُعد»، منح الطلبة فرصة أكبر للوصول إلى برامج الأكاديمية والانضمام لها من مختلف المناطق والدول المجاورة، وهو النظام الذي تواصل الأكاديمية اعتماده لهذا الموسم.