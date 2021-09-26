متاحف دبي..جماليات الحاضر وقصص التاريخ

المصدر: دبي ـ غسان خروب

تتباهى دبي بنظرتها الخاصة للمتاحف، وتتباهى بتنوعها، وبفرادة أفكارها، حيث استطاعت من خلالها، أن تتجاوز حدود الزمن، وأن تنظر إلى المستقبل بعيون مشرقة، لم تكتفِ بما تمتلكه من إرث تاريخي، وكنوز أثرية، لعرضها على الملأ، عبر مجموعة متاحف تولت على مدار سنوات خلت، سرد حكاية دبي مع التاريخ، لتذهب نحو مستوى أعلى، بأن أتاحت الفرصة أمام الجميع، لابتكار متاحفهم الخاصة، التي تقدم رؤية مختلفة عن المتاحف التقليدية، ففي الوقت الذي احتل فيه متحف المستقبل عرش الصدارة، تنافست بين أروقة مناطق دبي متاحف أخرى ذات نوعية خاصة، وإطلالات مختلفة، لتذهب بزوارها إلى نواحٍ مختلفة، بعيدة تماماً عن التاريخ وإرثه، فولد على أرض دبي مجموعة جديدة، تؤسس لمستقبل مختلف في المشهد الثقافي.

في معظم مدن العالم، تبحث شريحة من الزوار والسكان أيضاً، عن أماكن غريبة، لها طابع خاص، تأخذهم نحو أجواء من الخيال، وترفع في نفوسهم منسوب السعادة التي يبحثون عنها، ولأن دبي باتت واحدة من مدن السعادة، فقد عملت على منح زوارها ما يبحثون عنه من أماكن تكفل لهم الفرح، الذي بات يسكن بين ثنايا مجموعة من المتاحف التي تناثرت بين مناطق دبي المختلفة.

متحف الشمع

يعد متحف مدام توسو، واحداً من أشهر متاحف الشمع حول العالم، ولطالما اتخذ من واشنطن ولندن مقراً له، حيث يقصده ملايين الناس سنوياً، بغية التقاط صور مع شخصيات لها وزنها على الساحة، ونجوم السينما والفن، على اختلافهم، وها هي دبي تنضم إلى ثلة المدن التي تستضيف متحف مدام توسو، والذي سيفتح أبوابه أمام الجمهور منتصف أكتوبر المقبل.

في متحف مدام توسو دبي، الواقع في جزيرة بلو وواترز، ستكون على موعد خاص، مع ما يقرب من 60 نجماً عربياً وعالمياً، ومن بينهم الفنان محمد عساف، والفنانة بلقيس فتحي وغيرهم، حيث ستتاح الفرصة أمام الزوار، لالتقاط صور مختلفة مع نجومهم المفضلين.

نطاق المتاحف في دبي، يبدو متسعاً، وليس قاصراً على متحف دبي، ومتاحف الشندغة، وتلك التي تتخذ من منطقة حي الفهيدي التاريخي مقراً لها، فهناك أيضاً متحف الغموض، الواقع في منطقة السيف، والذي ما إن تلجه، حتى تشعر نفسك تطوف في أروقة عالم غريب، كل ما فيه مقلوب، ويعتمد على الخداع البصري، وهي ذات الفكرة التي يتوسدها متحف دبي عالم ثلاثي الأبعاد، الواقع في منطقة القوز، والذي يفتح أمامك أبواب فن الرسم ثلاثي الأبعاد، حيث تزدحم أروقة هذا المتحف بجداريات ضخمة، القاسم المشترك في ما بينها، هي الألوان ورسومات ثلاثية الأبعاد، لكل واحدة منها اتجاهها الخاص، وزاويتها الخاصة، والتي تمكنك من التقاط صور تبدو من النظرة الأولى حقيقية.

متحف للأطفال

«أولي أولي» تعني الفرح بلغة هاواي، وفي دبي، أصبحت هذه الكلمة عنواناً لمتحف يعد الأول من نوعه للأطفال في دبي، حيث يشتمل المتحف الواقع في القوز، على محتوى مبتكر، تم انتقاؤه من أشهر المواقع العالمية الخاصة بالأطفال، حيث يبدو المتحف مكاناً ملائماً لهم، يمكّنهم من إطلاق طاقاتهم، حيث يتضمن أكثر من 40 نشاطاً تفاعلياً، بعضها له طابع غريب، وأخرى ذات طابع مسلٍ ومبدع في الوقت نفسه، قادر على إشعال الحماس بين الأطفال، حيث يجدون في المتحف عالمهم الخاص.

ثراء

من بين ما تضمه قائمة متاحف دبي، متحف القهوة، الذي ما إن تلجه، حتى تشعر بأصالة المجتمع المحلي والعربي، إذ تتعرف فيه إلى أنواع القهوة وطرق إعدادها، وتقديمها، وتفاصيل أخرى، ستكون مغرية بلا شك لعشاق القهوة. وهناك أيضاً، متحف الخنجر ومتحف المسكوكات.