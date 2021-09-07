جناح الإمارات في «إكسبو» تصميم يروي قصص الأصالة والتفوق والإنجاز

المصدر: دبي - نهى حوّا

ليس أبلغ من الفن في رواية قصص جمال وعراقة دولة وشعب ما. وهذا تماما ما يسرده ويجسده بصور خلاقة تصميم الجناح الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة في إكسبو 2020 دبي، حيث سيبرز رائعة فنية متكاملة الملامح الجمالية وثرية بدلالاتها التي تقص حكاية قادة وشعب صاغوا مشوار الإنجاز والتفوق والتميز عالمياً بينما هم يتمسكون بعطر الأصالة والتراث وقيم المكان وفي الوقت نفسه يواكبون كل جوانب الحداثة والتقدم.

وقد عرف أخيراً المهندس المعماري الإسباني سانتياغو كالاترافا، بملامح ومكون تصميم الجناح موضحاً أنه سيبرز، وعلى امتداد 15 ألف متر مربع، بمثابة «تفسير رمزي لتدفق الحركة»، حيث جرى تصميمه بخطوط ومساحات منسقة بعناية تمتزج مع ما يحيط به من مساحات خضراء وأروقة مظللة وأجنحة كابولية.

فرادة

ووفقاً للمدونة الإلكترونية «آرك ديلي» المتخصصة بالعمارة، سيشكل هذا النصب التذكاري الوطني تجربة ثرية نوعية فريدة ومتعددة الحواس للزوار، فضلاً عن ميزات سينمائية متكاملة لتعريفهم بتاريخ الإمارات وثقافتها وابتكاراتها المستقبلية.

ومن أجل ترجمة الفكرة المركزية للجناح، وهي «الأجنحة التي تصور تدفق الحركة»، وحسب المصدر المذكور، تم تكوين هيكل السقف من نظام هجين بين صدفة وإطار بوابة، وهو يتألف من 28 جناحاً. ويمكن فتح الأجنحة في غضون 3 دقائق وتغطي نطاقاً من 110 إلى 125 درجة.

ومن حيث الآلية، فإن ما يصل إلى 46 مشغلاً هيدروليكياً ستعمل على تنشيط دوران الأجنحة، حيث تعمل كمكابس. وبمجرد التفعيل يتم دفع الزيت الهيدروليكي عبر تلك المشغلات مما يمد المكابس لتفتح الأجنحة بكامل طاقتها.

تصميم مستدام

هذا، ويبرز التزام كالاترافا بالتصميم المستدام من خلال الألواح الكهروضوئية التي تم إنتاجها في الإمارات ودمجها في هيكل السقف، وبالإضافة إلى جاذبيتها من الناحية الجمالية بمجرد دمجها مع الأجنحة المفتوحة، تعمل الأجنحة أيضاً كحماية من المطر والعواصف الرملية عند إغلاقها، وتمتص أشعة الشمس بمجرد فتحها لتجميع الطاقة.

وبشأن هذا الالتزام، قال كالاترافا: «نحن ملتزمون بتأكيد تضمين الممارسات الرائدة للاستدامة البيئية في صميم عملية التصميم. وبناء على ذلك، فإن جناح الإمارات على وعي بقضايا الطاقة ويدمج مجموعة من عناصر وخصائص التصميم المستدام، مما يضمن طول عمر الهيكل لتحمل اختبار الزمان».

وكذلك، يتميز الجناح بميزة معمارية أخرى في الهيكل، وهي الكوة المدمجة في سقف جناح الإمارات. وتم وضع العنصر على ارتفاع 27.8 متراً، وهو يعكس شكل شعار «إكسبو 2020».

وبالإضافة إلى توفير الكوة المدمجة ضوء النهار الطبيعي، تحيطها أيضاً شبكات تنفتح عند حدوث حرائق بشكل عرضي. ويوجد في قلب الجناح مساحة بأوجه شبيهة بالكرة تضم قاعة مع منصة رفع، وتدعم المنصة المقاعد الداخلية وتنقل الجمهور من طابق إلى آخر أثناء انغماسهم في تجربة سمعية وبصرية.