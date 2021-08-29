صرح زايد المؤسس يسلط الضوء على إنجازات ابنة الإمارات

المصدر: أبوظبي - البيان

يحتفي صرح زايد المؤسس، الذي يعد تكريماً وطنياً دائماً للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتخليداً لإرثه الملهم وقيمه النبيلة، بيوم المرأة الإماراتية الذي يصادف 28 أغسطس، حيث يقام هذا العام تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، وذلك تماشياً مع إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 «عام الخمسين» في الدولة.

ويسلط الحدث الذي يتزامن مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي، الضوء على المساهمات القيمة للمرأة الإماراتية، ودورها البارز في تحقيق النهضة الشاملة والتنمية المستدامة للدولة، والتي جاءت بفضل رؤية القيادة الرشيدة وحرصها على دعم المرأة وتمكينها من تحقيق تطلعاتها وتبوئها في مختلف المجالات، وهو نهج رسخه مؤسس الدولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي فتح أمام المرأة الإماراتية آفاقاً واسعة، لتكون مساهماً فاعلاً في مسيرة التنمية وبناء الوطن.

وقال الدكتور يوسف العبيدلي، مدير عام صرح زايد المؤسس: «نحتفل بيوم المرأة الإماراتية بكل فخر واعتزاز، بفضل رؤية ودعم القيادة. وتقدم هذه المناسبة للمرأة الإماراتية فرصةً لإبراز إنجازاتها وما حققته إلى الآن، وترسخ تطلعاتها نحو تحقيق المزيد من النجاحات، فيما تحتفي الدولة بمرور خمسين عاماً، وتستعد لرحلة النصف قرن المقبل».

وسلط العبيدلي الضوء على أهمية صرح زايد المؤسس، قائلاً: «إن صرح زايد المؤسس يجسد رحلة الشيخ زايد، طيب الله ثراه، ويعكس اهتمامه الواسع بالمرأة الإماراتية، حيث وضع ثقته بها، لتضع بصمتها الواضحة في مسيرة الدولة التنموية. وقد أتاح، طيب الله ثراه، للمرأة فرص تولي جميع المناصب، والمساهمة في جميع المجالات، الأمر الذي ساهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات في طليعة الدول الحضارية المتقدمة».

وقالت أمينة الحمادي، رئيس قسم الجولات الثقافية في صرح زايد المؤسس: «يجسد صرح زايد المؤسس القيم السامية التي دافع عنها الشيخ زايد، طيب الله ثراه، وإنه لمن دواعي سروري وفخري أن أكون ضمن فريق العمل هنا في الصرح في هذه المناسبة المميزة، التي تذكرنا دائماً بأن القيادة الحكيمة يمكنها تغيير الأمم بشكل جذري للأفضل، من خلال احتضان فيم التراحم والشمول والانفتاح».

وأكدت الحمادي حرص الوالد المؤسس على تمكين ودعم المرأة الإماراتية لتحقق أقصى إمكاناتها في شتى المجالات، وتشجيعها على لعب دورها الرئيسي في تنمية الوطن.