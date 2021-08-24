حزمة من الفعاليات تواكب معرض «قطرة بعد قطرة»

المصدر: الشارقة - البيان

تنظم هيئة الشارقة للمتاحف، مجموعة من الأنشطة والفعاليات وورش العمل، على هامش معرض «قطرة بعد قطرة تتساقط الحياة من السماء، الماء والإسلام والفنون»، الذي انطلق في 9 يونيو الماضي، ويستمر حتى 11 ديسمبر 2021، في متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، بالتعاون مع مؤسسة متاحف تورينو الإيطالية، ويستهدف مختلف أفراد المجتمع.

ويطلع المعرض زواره على أهمية الماء في العالم الإسلامي، كما يجسد المشهد الفني المرتبط بالماء من النواحي التاريخية والإسلامية، والتاريخ المشترك بين إيطاليا والعالم الإسلامي العربي.

ويتضمن المعرض أربعة محاور، هي: نعمة الماء والإسلام، الماء والحياة اليومية، والحمام التقليدي، والحدائق، ويسلط الضوء على مكانة الماء ودوره في صنع حضارةً ثرية بفنون العمارة والأدب والفلسفة والموسيقى في الحضارة الإسلامية، من خلال 120 مقتنى تاريخياً وعملاً فنياً لحضارات مختلفة من متاحف عدة في إيطاليا، ومن متحف الشارقة للحضارة الإسلامية، ومتحف الشارقة للفنون.

نوافير

تتيح فعالية «الماء سر الحياة»، والتي تُنظم طيلة فترة المعرض على منصة زووم المرئية، وعبر الحجز المسبق لطلبة المدارس، إمكانية صنع نماذج لنوافير مزخرفة، من خلال التعرف إلى طرق ابتكار المهندسين للنوافير في الحدائق الإسلامية.