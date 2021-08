دبي تثري مشهدها الموسيقي بحفلات وفرق عالمية

المصدر: دبي ـ غسان خروب

مع توالي أيام أغسطس الجاري بكل ما تحمله من حرارة، تتجه دبي لإبهار زوارها وسكانها بجرعة موسيقية عالية، تعيدهم من خلالها إلى عقد السبعينيات التي شهدت إطلاق مجموعة كبيرة من الأغنيات التي لا تزال حية في ذاكرة الناس، في وقت تستعد فيه الإمارة لاستضافة مجموعة من المغنين والفرق الموسيقية التي استطاعت أن تترك بصمة ذهبية على المشهد الموسيقي العالمي.

جل حفلات دبي الموسيقية ستقام تحت سقف قاعة كوكا كولا أرينا، بينما تتوزع سلسلة الحفلات الأخرى بين السركال أفنيو ومركز دبي التجاري العالمي، وغيرها من الأماكن، الأمر الذي يساهم في إثراء المشهد الفني للإمارة.

كثر هم الذين يعشقون أغنيات السبعينيات، وكثر هم الذين لا يزالون يحفظون أغنيات فرقة (ABBA) السويدية، التي حلقت عالياً آنذاك على وقع أغنياتها «ماما ميا» و«دانسنغ كوين» و(The Winner Takes It All)، وأيضاً (Ring Ring) تلك الأغنية التي مكنت أعضاء فرقة «آبا» من أن يكونوا ملوك «اليوروفيجن» في 1973، ليطلقوا العنان لشهرتهم حول العالم.

ومع حلول مساء أمس، أطلت فرقة «آبا» على عشاقها من دبي وتحديداً من قاعة كوكا كولا أرينا، وقدم لهم عدد من أعضاء فرقة الروك والأوركسترا الوطنية في أرمينيا، ليلة تفيض بالحنين إلى موسيقى السبعينيات، وكان الحفل الذي أقيم على هامش فعاليات مفاجآت صيف دبي، حافلاً بقائمة طويلة من الأغنيات الجميلة.

في حين، سيكون عشاق أغنيات المسرحيات الموسيقية اليوم، وفي ذات المكان، على موعد مع فرقة (West End Extravaganza) التي ستتولى تقديم مجموعة من أغنيات المسرحيات الموسيقية التي سبق وأن عرضت على خشبة برودواي، مثل:

«كاتس» و«ايفاتا» و«ذا فانتوم أوف ذا أوبرا» و«وي ويل روك يو»، بينما تقدم فرقة «ديسكو سمفونيك»، مساء السبت المقبل، حفلاً موسيقياً تستضيفه كوكا كولا أرينا، تركز فيه على أغنيات كلاسيكية تعود إلى فترة السبعينيات ومن بينها (The Gang) و(Bee Gees) و(Kool) و(Donna Summer) وغيرها الكثير.

تجربة ثرية

بول فان ديك، منتج موسيقي ألماني وهو يعد واحداً من أبرز منسقي الموسيقى الإلكترونية، يحط رحاله هو الآخر في قاعة كوكا كولا أرينا، حيث يطل على الجمهور مساء الخميس الموافق 19 الجاري، ليقدم لهم تجربة ثرية بالموسيقى، خاصة وأن بول فان ديك يعد من أوائل مشاهير الـ «دي جي» وأول شخص ينال جائزة غرامي عن فئة أفضل ألبوم موسيقى رقص إلكترونية في 2003، الأمر الذي يجعل من حفله أطلالة خاصة على ما يقدمه من موسيقى وأغنيات ومن بينها (Let Go) و(For An Angel) و(White Lies).

بوليوود

تحت سقف كوكا كولا أرينا، ستقف المغنية الهندية سنيدي شوهان، التي عرفت باتساع نطاق صوتها، ما جعلها من أكثر المغنين طلباً في بوليوود، سنيدي شوهان ستطل على الجمهور في 27 الجاري، لتقدم لجمهورها مجموعة من أغنياتها المعروفة، بما فيها «روكي روكي ثي زينداجي» التي قدمتها في 1999 ضمن عمل درامي عنوانه (Mast).

نطاق حفلات الموسيقى في دبي، سيكون واسعاً، بحيث يمتد إلى خشبة «ذا فريدج» في السركال أفنيو، والذي يستضيف خلال الشهر الجاري مجموعة من الحفلات الموسيقية التي يقدمها عدد من محترفي الغناء، وأبرزهم ميشيل وبايو، اللتان تبرعتا في تقديم أغنيات «آر آند بي»، وكذلك فرقة (CNRmafia) المتخصصة في موسيقى الروك، حيث يستعد أفراد هذه الفرقة لإطلاق ألبومهم الجديد الذي يحمل عنوان «رحلة».