«دبي للثقافة» تطلق الأسبوع الثاني من «صيفنا ثقافة وإبداع»

المصدر: دبي - البيان

بعد أسبوع حافل بالفنون، ينتظر الأطفال واليافعين باقة ثرية من الورش والأنشطة الخاصة بالآداب في برنامج الأسبوع الثاني للمخيم الصيفي «صيفنا ثقافة وإبداع» الذي بدأته هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» في الأول من أغسطس الجاري ويستمر حتى 28 منه، بهدف دعم المواهب وإلهام الأجيال الصاعدة الإبداع والابتكار.

وتدعو «دبي للثقافة» الصغار لمواصلة رحلة استكشافهم المعرفية والإبداعية في أروقة الأدب عبر فعاليات الأسبوع الثاني من برنامج المخيم الصيفي في مكتباتها العامة والذي يستمر من 8 إلى 14 أغسطس الجاري، إذ تقدم المكتبة العامة في حتا للأطفال من 6 إلى 12 عاماً ورشاً قرائية واقعية وافتراضية باللغة العربية على مدار الأسبوع، سيطور الأطفال فيها مهاراتهم في القراءة المعبرة وتمثيل القصص، فضلاً عن الاستمتاع بحكايات مسلية سيتم سردها للأطفال بأسلوب مشوق، ومناقشتها معهم لتعزيز أهمية الحوار والاستماع للآراء المختلفة لديهم.

بئر الصلصال

أما في مكتبة أم سقيم، فإضافةً إلى الورش القرائية الممتعة، سيخوض الأطفال من 6 إلى 12 عاماً غمار تجربة صناعة بئر الصلصال، وسيتعرفون إلى مهنة ساعي البريد عبر فيديو قصير وورشة عمل «أظرف وطوابع البريد»، فضلاً عن الدخول في عالم النحل وصنع مجسم النحلة، والاطلاع على عالم الحيوانات، واستكشاف أهمية التعاون ومساعدة الآخرين، وصناعة النظارات بأدوات بسيطة. كما سيستمتعون بقصة «صديقي الأسد» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي ستلقيها عليهم الكاتبة ناديا النجار.

شعر وقصص

وفي مكتبة المنخول، ينتظر الصغار من 6 إلى 12 عاماً ورش عمل محفزة لإبداعاتهم، تشمل أنشطتها تأليف القصص وتمثيلها، كل بأسلوبه الخاص، وصناعة فواصل الكتب، وتعلُّم فن إلقاء الشعر والتعرف إلى أهميته في الثقافة الإماراتية، وقراءة قصص مشوقة تصاحبها مسابقة تحفيزية من محتوى القصة. كما أعدّت مكتبة الصفا للفنون والتصميم، للأطفال من 6 إلى 12 عاماً، ورش عمل واقعية وافتراضية باللغتين العربية والإنجليزية سيقضون فيها أوقاتاً ممتعة مع قراءة القصص وتعلّم كيفية صناعة قصة متحركة وتحويلها إلى قصة رقمية عن طريق تطبيق «بلوتاغون»، وكتابة رسائل إلى أمهاتهم، وتأليف القصص والرسم، والكتابة عن مواصفات الحيوانات المفترسة والعقارب.

تلخيص القصص

وعبر باقة من الورش الواقعية والافتراضية باللغة العربية، ستتاح أمام الأطفال من 6 إلى 12 عاماً الفرصة في مكتبة الطوار العامة لتطوير مهاراتهم في تلخيص القصص والكتابة التعبيرية، والاطلاع على الكتب البيئية المتوافرة في المكتبة وقراءة مجموعة من القصص عن الأرض والنظام الشمسي، إضافة إلى الاستمتاع بقصة «البائع الصغير التي ستقرأها عليهم الكاتبة موزة محمد، ومشاهدة عرض للفيلم الصامت FLOAT، تصاحبه جلسة كتابة إبداعية يتعلمون فيها فن التعبير عن القصص المرئية وتحويلها إلى قصة مكتوبة.

كما أعدت مكتبة الراشدية العامة للأطفال من 6 إلى 12 سنة ورشتي عمل واقعيتين باللغة العربية، تشملان سرد القصص وجلسة عصف ذهني لمناقشة كيفية تحويل القصص إلى رسوم، وجلسة حوارية مع الأطفال لتحفيزهم على التخيل وعرض صور لبعض الأحداث لمساعدتهم على كتابة أحداث قصة قصيرة من خيالهم.

هور العنز

تشمل الأنشطة التي جهزتها مكتبة هور العنز العامة للأطفال من 6 إلى 12 عاماً باقة من الورش الواقعية باللغة العربية، يستمتعون فيها بقراءة قصص من سلسلة عالمي الصغير لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ومنها صديقي الأسد وكهفي الصغير ومن يشبهك يا أمي، ويتعلمون إدارة الوقت واستغلاله بالطريقة المثلى، فضلاً عن ورشة الطباعة التي سيتعلم فيها الأطفال الطريقة البدائية للطباعة عن طريق رسم الأشكال على الطبق وطباعته على الورق، لاكتساب مهارة التنسيق بين الأشكال والدمج بين الألوان.