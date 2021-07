دبي تستضيف مهرجان «ان كلاسيكا» الدولي للموسيقى

المصدر: دبي ـ غسان خروب

الموسيقى لغة الروح، تنطق بلسان عالمي يفهمه الجميع، ويتلقى كلماته بشغف، يقول عنها أفلاطون بأنها «قانون أخلاقي، إنها تعطي الحياة للروح، والأجنحة إلى العقل، وتنقلك إلى الخيال، وتلهم السحر والإبهار بالحياة وكل شيء من حولنا». الموسيقى لم تكن يوماً خارج نطاق اهتمام دبي، فقد شيدت لها صروحاً وأقامت لها مهرجانات عديدة، وها هي تعانق بكل حب، عشاق الموسيقى الكلاسيكية، حيث تستضيف لأجلهم فعاليات مهرجان «ان كلاسيكا» الدولي للموسيقى (The InClassica International Music Festival)، الذي يحط رحاله في ربوع الإمارة في 28 أغسطس الجاري، ليحول المدينة إلى منصة فريدة يقصدها موسيقيو العالم أجمع لتقديم إبداعاتهم فيها.

تحت سقف «كوكا كولا أرينا»، ستتجلى إيقاعات الموسيقى الكلاسيكية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري وتستمر حتى 26 سبتمبر المقبل، خلالها سيكون عشاق الموسيقى الكلاسيكية على موعد مع 17 حفلة موسيقية و21 فناناً و8 قادة وخمس فرق موسيقية سيمفونية، جلهم قادمون من القدس ومالطا وألمانيا وروسيا، حيث تعانق خلالها أعمال موزارت مع إبداعات تشايكوفسكي وراتشمانينوف وغيرهم من عظماء الموسيقى الكلاسيكية.

إبداعات موسيقية

إشارة انطلاق المهرجان الذي تنظمه المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة (EUROPEAN FOUNDATION FOR SUPPORT OF CULTURE)، والذي يحط رحاله للمرة الأولى في أحضان دبي، ستكون بتوقيع عازف الكمان البلجيكي ليونارد شرايبر، ويرافقه عازف البيانو الكوري الجنوبي يول إيوم سون وقائد الفرقة الموسيقية ماريوس سترافينسكي من المملكة المتحدة، حيث ستحمل الليلة الأولى من المهرجان عنوان (Well Tempered Chanson)، لتتوالى من بعدها إبداعات رواد الموسيقى الكلاسيكية، الذين كرسوا أنفسهم لمهنتهم بكل تفان وشغف، ليأخذوا الجمهور في رحلة واسعة يطوفون خلالها دروب المتعة بعيداً عن ضجيج الحياة اليومية، حيث يجمع المهرجان مواهب شابة مع مجموعة من بعض الموسيقيين الأشهر في العالم، ليصنعوا من دبي منصة عالمية، تؤكد على أصالة روابط الصداقة والشراكة والتعاون الدولي، لتثري هذه العروض من مشهد دبي الفني والموسيقي، حيث يأتي ذلك في وقت عبر فيه كونستانتين أشخانوف، رئيس المؤسسة الأوروبية لدعم الثقافة، في بيان نشره على موقع المهرجان، عن سعادته بتنظيم هذا الحدث. قائلاً: «متحمسون لهذا التحدي الجديد، ونتطلع إلى تقديم فناني الأداء والأساتذة إلى جماهير جديدة».

نجوم مبدعون

ليالي المهرجان في دبي ستكون مرصعة بنجوم الموسيقى الكلاسيكية العالميين، حيث تضم قائمته لهذا العام دينيس ماتسويف، مارك هاملين، ومكسيم فينجيروف، ويكون سونوو، وميشا مايسكي، ودانييل لوزاكوفيتش، وستيفن إيسرليس، وفاضل ساي، ورودولف بوشبندر، جيل شاحام، دانيال هوب، دانييل دي نيسي، بهزود عبد الرحيموف وأندرياس أوتينسامير. برنامج المهرجان سيكون غنياً بليال تحييها عدد من الفرق السيمفونية العالمية.