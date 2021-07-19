اختتام المرحلة الأولى من مخيم «صيفك ويانا»

المصدر: الشارقة - البيان

اختتمت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، فعاليات المرحلة الأولى لمخيمها الافتراضي «صيفك ويانا»، الذي يُقام برعاية هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون «الراعي الإعلامي الرسمي»، تحت شعار «تجربة صيفية تنعش مهاراتك».

وقدمت مديحة المجايدة، خبيرة تعليم وتدريب الرسم والحرف الخشبية في مركز أفق الإبداع للتدريب والتطوير «أيه إي تي سي»، ورشة فنية عن الاستدامة بعنوان «إعادة التدوير»، وتعرف المنتسبون خلال الورشة إلى أهمية إعادة التدوير في تحقيق الاستدامة والحفاظ على البيئة من كل أشكال التلوث، وتعلموا مهارات تدوير البلاستيك، وإطارات السيارات غير القابلة للاستخدام، وأوراق الجرائد والكرتون، والأشياء القديمة التي يمكن تجديدها واستثمارها في إنتاج أعمال فنية بأفكار ابتكارية.

فيما قدم مثنى خلف، إداري برامج تخصصية في ناشئة الشارقة، ورشة بعنوان «أساسيات الزراعة»، وتعرف المنتسبون خلالها إلى فوائد النباتات ودورة حياتها، وما الذي يحتاج إليه النبات لينمو، كما تعرفوا إلى أهمية الأشجار في الحد من التغير المناخي، ولماذا للأشجار ارتفاع محدد لا تستطيع تجاوزه، إضافة إلى محور جاذب بعنوان «عالم فوق الأشجار».

وأطلقت ناشئة الشارقة برنامج الزراعة المائية الذي يمتد على مدار شهر بواقع 4 ورش تفاعلية ويقدمه الدكتور هشام السيد الموسوي المتخصص في الزراعة المائية، الذي تطرق خلال الورشة الأولى إلى أهمية الزراعة، وتعريف الزراعة المائية ومميزاتها وأنظمتها وأهم الأدوات المستخدمة في الزراعة المائية، وأنواع المحاصيل التي يمكن زراعتها باستخدامها.

وتعرف المنتسبون إلى الاحتياجات المطلوبة للبدء بالزراعة المائية، بعد استلام الحقيبة التدريبية التي توفرها ناشئة الشارقة للمنتسبين، وتدربوا على كيفية زراعة البذور بواسطة الزراعة المائية، وسيقوم الناشئة خلال هذه الفترة بزراعة بعض البذور ومن ثم تقييم تجاربهم في ورشة تقام لاحقاً.