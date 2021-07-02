عبد الله بن دلموك يحاضر عن (السَّنَع) في جامعة الوصل

المصدر: (دبي - البيان)

نظمت جامعة الوصل بدبي، بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث محاضرة بعنوان: (السَّنَع) قيم وعادات وتقاليد أهل الإمارات، قدمها عبد الله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي للمركز، وذلك عن بُعد مساء الثلاثاء الماضي. حضر المحاضرة نواب مدير الجامعة والعمداء، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية، وطلبة الجامعة.

وقال عبد الله حمدان إن للمجتمع الإماراتي عادات وتقاليد أصيلة شكّلت هويته التي يُعرف بها الآن، يتوارثها الإماراتيون جيلاً من بعد جيل، فنقلوها لأبنائهم حرصاً منهم على حمايتها من التلاشي والاندثار، وهو ما يطلق عليه عادات السَّنَع.

ثم قدم توضيحاً لمعنى (السَّنَع)، الذي هو مجموعة من القيم الاجتماعية التي تمثل أسلوباً للحياة، ويعني الالتزام بالخلق والأدب والتعامل والتصرف اللائق أمام الآخرين واحترامهم، وهو جزء من العادات والنظم والأعراف التي يجب أن يتحلى بها الجميع لا سيما النشء الجديد من الأبناء والبنات.

وأشار إلى قيمة أخلاقية مهمة جداً للأفراد والمجتمع، وهي ضرورة أن يقف الشخص مع «ربيعه»، والمثل الإماراتي يقول: «ربيعك خشمك» للدلالة على أهمية العلاقة بين الأصدقاء، وتزداد أهمية هذه العلاقة خاصة إذا ما رأيت ربيعك يأتي بأفعال خاطئة، فعليك أن تقف معه وتساعده وتعينه، وأن لا تتخلى عنه أبداً. وفي ختام المحاضرة فتح باب المداخلات والمناقشات للمشاركين من أساتذة الجامعة وطلبتها.