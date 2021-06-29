«مؤتمر الترجمة» يضيء اليوم دورها الحضاري

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أنهى الأرشيف الوطني، استعداداته لعقد مؤتمر «الترجمة في العصر الرقمي بين التقنيات الحديثة وتحديات النص التاريخي»، والذي تنطلق فعالياته بشكل افتراضي، اليوم، ويستمر لغاية الأول من يوليو المقبل، وتؤكد محاور المؤتمر، أهمية الترجمة في نقل المعلومات بين الحضارات والشعوب، والتبادل العلمي والثقافي.

وتتناول محاور المؤتمر، قضايا أهمها: الترجمة وحوار الحضارات في الألفية الجديدة، وآليات العولمة وطرائق الترجمة في العصر الرقمي، والإشكاليات اللغوية والثقافية في الترجمة التحريرية والشفوية، ومعضلات ترجمة النصوص والوثائق القديمة، والترجمة بين التاريخ والهوية، والترجمة وآفاق التوقع، وغيرها.