معرض 421 يعلن عن برنامجه الصيفي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن «معرض 421»، مركز الفنون والتصميم المحلي المخصص لعرض الإنتاج الإبداعي ورعايته في جميع أنحاء المنطقة، عن انطلاق برنامج صيف 2021، الموجه للأطفال والمراهقين والممارسين المبدعين في دولة الإمارات العربية المتحدة. يقام البرنامج بالشراكة مع عدة مؤسسات إبداعية وممارسين مبدعين، تشمل: مؤسسة «ميكرسبيس» في منطقة الزينة في أبوظبي، مهرجان «Film My Design»، والذي مقره القاهرة، سينما عقيل، الفنانة العراقية رند عبد الجبار، الفنانة هالة العاني، وفاطمة الزعابي، ونورة العور، وأفنان سعيد أمين من استوديو D04، ديما سروجي، سوزي سيكورسكي من «مِد إيست آرت»، ريم إبراهيم وفيصل طباره وزهور الصايغ. كما يقدم معرض421 التدخل المعماري «بحرة»، بشكل دائم للفنانة تالين هزبر.

تحفيز

وقال فيصل الحسن المدير العام لمعرض 421، تعليقاً على البرنامج: «سعداء بالإعلان عن موسم صيف 2021 غامر في معرض 421، يشمل شراكات إبداعية عديدة. وهو ما يقع في إطار اهتماماتنا في تصميم برامج تهدف إلى إشراك جمهور عريض من مبدعين وطلاب، ومهتمين بالفنون. يهدف البرنامج الممتد حتى سبتمبر 2021، إلى تحفيز والكشف عن القدرات الإبداعية للمشاركين، بالإضافة إلى المحادثات التي نأمل من خلالها إشراك أكبر قدر من الجمهور في حوارات تعنى برفع مستوى الوعي عن الممارسات الإبداعية للفنانين والمبدعين من الدولة والمنطقة».

نادٍ صيفي

هذا الصيف، يأخذ معرض 421 الأطفال والمراهقين، في رحلة عبر مجالات التصميم، من خلال برنامج صيفي، بالتعاون مع مؤسسة «ميكرسبيس» في منطقة الزينة في أبوظبي، والذي يستمر على مدى 5 أيام، والمصمم خصيصاً للأطفال واليافعين.

تهدف ورش العمل إلى بناء قدرات المشاركين التّصميمية، وإلى تنمية قدراتهم على التّعبير عن أفكارهم كلاميّاً، وتحويلها إلى أجسام ثنائية وثلاثيّة الأبعاد.

ويقام هذا البرنامج عبر الإنترنت، وسيتمّ إيصال عدّة تحوي المواد الضّروريّة إلى كلّ من المشتركين.

ورش عمل

يقدم البرنامج الصيفي ورش عمل تقام في المركز وعبر الإنترنت. يقدم البرنامج الصيفي ورش عمل مشوقة، تناقش بداية وضع المفاهيم التصميمية إلى الانطلاق في العملية الإبداعية، التي تتضمن رسم الخرائط، وسرديات تخطيط الموائد، والتواصل الانعكاسي، وورش عمل صناعة الأحذية.

أفلام

«Makers in the Sun» عبارة عن سلسلة من أفلام التصميم القصيرة المصرية، بالتعاون مع مهرجان «Film My Design»، والذي مقره القاهرة، وهو بمثابة مهرجان سينمائي، يبرز مهارات الحرفيين المحليين، وإمكانات استوديوهات التصميم المحلية.

تلقي هذه السلسلة، الضوء على الأفلام القصيرة المحلية خلال فصل الصيف، جنباً إلى جنب مع الحوارات المسجلة مسبقاً مع صنَّاع السينما والمخرجين المشاركين في المهرجان.

محادثات

يبدأ برنامج المحادثات مع «أعمال اعترافية»، يتضمن هذا الحوار المكون من جزأين، عرضاً تقديمياً أولياً للفنانة العراقية رند عبد الجبار، حيث تُقدم فيه لمحة عامة عن مفهوم وتطور أحدث أعمالها «مشاهد مما نجى»، والذي يستجوب الأطياف المتنوعة والمتضاربة في كثير من الأحيان، لتجربة الشتات، من خلال عملية تشاركية قائمة على البحث، تضم مجموعة متعددة الأجيال من المساهمين من المجتمع العراقي والعربي في لندن. وستنضم إليها بعد ذلك مجموعة صغيرة من المشاركين في المشروع والمساهمين في مناقشة، لبحث المواقف الشخصية والجماعية تجاه الذاكرة والهجرة والتراث.