المصدر: شعر: شهاب غانم

فلنتّعظْ، كلُّهمْ قد ماتَ وانقبرا

وصارَ جسماً رميماً تحتَ كومِ ثرى

لم يبقَ منهُ سوى الأعمالِ تنفعُهُ

وذكرُهُ إنْ يكنْ بالخيرِ قد أمرا

فلنتَّعظْ، نحنُ نمضي للرّدى زمراً

كالسّيلِ دفقاً وإنْ كنّا بهِ قطرا

يا أيّها الزّمنُ الجبّارُ تجلدُنا

بالسّوطِ في الشّوطِ كيما نكملَ السّفرا

رحماكَ.. قفْ لحظةً كي نستردَّ بها

الأنفاسَ.. كي ندركَ الأبعادَ والخطرا

الأثرياءُ وما شادوا وما عمروا

يغدو لغيرِهِمُ ما شيدَ أو عمرا

لن يأخذوا غيرَ أكفانٍ تغلّفُهمْ

مثلَ المساكينِ والنّسّاكِ والفقرا

لا جيبَ.. لا جيبَ للأكفانِ يا رجلاً

يرنو بعجْبٍ إلى ما حازَ وادَّخرا

في كلِّ خفقة قلبٍ.. كلَّ ثانيةٍ

تدنو من القبرِ طالَ العمرُ أو قصرا

يا ربِّ أنتَ خلقتَ الإنس في كبدٍ

فلا تذقْنا لدى الدَّينونةِ السّقرا