السيف أصالة التقاليد وفخامة الحداثة على ضفاف الخور

المصدر: دبي- رشا عبد المنعم

تتألق واجهة «السيف» المائية خلال عيد الفطر السعيد، عبر العديد من الفعاليات الثقافية الملهمة كونها تجمع الطابع التراثي والمعاصر في عمارتها، وتمنح الزوار الفرصة، للتعرف على قلب دبي التاريخي، حيث يلتقي الصيادون المحليون، وغطاسو اللؤلؤ والنساجون والحرفيون للتجارة وعقد الصفقات، في أجواء تفاعلية قبالة خور دبي التاريخي العريق على امتداد 1.8 كيلو متر.

وجهة حضارية

وتعتبر منطقة «السيف» التي بات مشروعها المعاصر عنواناً للثقافة والفنون، التي تحفظ إرث مدينة دبي كونها وجهة حضارية وتاريخية على ضفاف خور دبي الشهير.

ويجاور السيف منطقة الفهيدي التراثية في بقعة غنية بالمواقع الأثرية، ويبرز الجانب نمط الحياة القديمة لإمارة دبي، ضمن مرافق وخدمات عصرية وحديثة، حيث يعد فرصة مهمة وفريدة من نوعها للزوار والمقيمين، للتعرف على التراث التاريخي للإمارة دبي.

وتبلغ المساحة الإجمالية لواجهة السيف نحو 2.5 مليون قدم مربعة، ويمتد على مسافة 1.8 كم، كما يتيح تجربة فريدة من نوعها خاصة بالتسوق وحسن الضيافة.

وذلك من خلال 500 متجر ومطعم و3 فنادق مقسمة بين فندق تراثي، يضم 200 غرفة وفندق عصري وحديث، يضم قرابة 150 غرفة، وفندق فاخر عصري وحديث يضم 200 غرفة، بالإضافة إلى توفر خدمات التاكسي المائية والسفن الشراعية واليخوت البحرية الخاصة.

طراز معماري

ومن جانب آخر تجمع واجهة السيف بين الجانب التراثي للدولة، التي صارت تشكل جزءاً من حضارة دولة الإمارات العربية والفنون المعاصرة للمعمار، حيث تتألق أبنية المكان بالطراز المعماري القديم للدولة، إلى جانب الإنشاءات والمرافق الحديثة، ويضم كلاهما خيارات متنوعة من المطاعم والمقاهي والمحلات التجارية، التي تلبي جميع الأذواق.

يمكن زيارة متحف الغموض في السيف وخوض مغامرة مدهشة بصحبة العائلة والأصدقاء والتقاط صور «إنستغرام» تخلد هذه اللحظات التي لا تُنسى، ومسك ختام المغامرة مع مجموعة كبيرة من الألعاب التعليمية، والكرة الأرضية ثلاثية الأبعاد وغيرها الكثير.

السوق التراثي

وخلال عيد الفطر الزوار على موعد مع استكشاف الأسواق التقليدية، التي تضم محلات ذات الطراز المعماري القديم، كلها مستوحاة من خمسينيات القرن الماضي والتي تعكس حياة أهل الإمارة في تلك الفترة، التي تتماشي العديد من منتجاته المعروضة روح المكان وعبق أصالته عبر تنوع السلع التي تشمل الأقمشة، والحرف، والأشغال يدوية، والتوابل والعطور العربية إلى جانب العسل وغيرها الكثير من المعروضات الخاصة بالبيع، وفي خضم هذه الرحلة لا تنسوا مشاهدة الأعمال الفنية الجميلة والمنتشرة في شوارع الوجهة، والتي تعكس تراث دبي الثقافي، وللراغبين بتجربة اجتماعية وترفيهية.