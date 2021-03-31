«مكتبة» تعلن انطلاق مخيّم ربيع 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

بالتزامن مع انطلاق إجازة الربيع في دولة الإمارات العربية المتحدة، كشفت «مكتبة» في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن تفاصيل مخيّم الربيع لهذا العام، والذي سيشمل عدداً من الورش الثقافية والترفيهية، التي تناسب مختلف أفراد العائلة خلال الفترة 1 – 12 أبريل الجاري.

وفي هذه المناسبة، قالت شيخة محمد المهيري، مديرة إدارة المكتبات في دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي: «أهم ما يميّز مخيّم مكتبة الربيع هو أنه يمكّن أفراد العائلة من استغلال إجازة الربيع لاكتساب المعرفة، وفي الوقت نفسه الاستمتاع بأنشطة وورش ممتعة ومفيدة، حيث سيكون الأطفال على موعد مع ورش قرائية ستثري مخيّلتهم، فيما سيتعرّف الكبار على أفضل السبل لتربية الأطفال بشكل سليم، والاستمتاع بأسلوب حياة صحي».

وفي إطار مخيّمها الربيعي، تستضيف «مكتبة» الملازم أول منذر الكعبي، خلال ورشة افتراضية يوم الأحد 4 أبريل بعنوان «أطفالنا أمانة»، حيث سيتم تسليط الضوء على قانون حقوق الطفل في الدستور الإماراتي- قانون «وديمة»، وحقوق الطفل الصحية والاجتماعية والتعليمية، إضافة إلى التعريف بأنواع الإساءة للطفل وأسبابها، وكيفية حماية الطفل من منظور مراكز الدعم الاجتماعي.

كما تشارك آمنة الكعبي، المدربة في مركز آفاق للتدريب بتقديم ورشتين خلال مخيّم الربيع، الأولى بعنوان «عاداتي غيّرت حياتي» يوم السبت 4 أبريل، وتهدف الورشة إلى تعريف الجمهور بخطوات بناء عادات إيجابية، وكيفية تبني أسلوب حياة إيجابي بعيداً عن السلبية، بينما ستكون الورشة الثانية بعنوان «صنعت عبقرياً من طفلي» في 12 أبريل، حيث سيتم التعريف بأهمية الدماغ، ودوره في بناء الخلايا، التي تسهم في تعزيز قدرات الطفل على تعلّم القراءة، كما سيتم استعراض أسلوب منهج جلين دومان العالمي في تعليم القراءة، وكيفية تطبيق هذه الاستراتيجية مع الطفل.

وبمناسبة اليوم العالمي للصحة، تستضيف «مكتبة» أخصائية التغذية يارا رضوان، للتعريف بأهمية التغذية الصحية في الحفاظ على الصحة الجسدية للإنسان، وذلك يوم الأربعاء 7 أبريل.

وسيكون الأطفال على موعد مع ثلاث ورش قرائية وجلسة تعليمية للغة الكورية، خلال مخيّم الربيع، حيث سيتم تنظيم ورشة «ذكاء كنغر» في 7 أبريل، والتي تروي حكاية كنغر صغير ومحاولاته في مواجهة الخطر، الذي يتعرّض له هو وأمه وموطنه، بسبب أحد الصيّادين.

وبمناسبة يوم كتاب الطفل، تشارك كل من الدكتورة والمؤلفة وفاء الشامسي والأستاذة فاطمة الزعابي في تقديم ورشة قرائية بعنوان «من يكون صديقي؟»، والتي سيتخللها نشاط فني بعنوان «هيّا نتعرف إلى أصدقاء جدد»، حيث سيستمع الأطفال إلى قصة تتحدّث عن الصداقة وأهمية الأصدقاء في حياة الإنسان، وذلك يوم الخميس 8 أبريل.

كما تقدّم «مكتبة» ورشة قرائية ممتعة للأطفال بعنوان «أنا أقرأ أسرع» في 12 أبريل، والتي يقدّمها أحمد الجنيبي، بالإضافة إلى ورشة لتعليم أساسيات اللغة الكورية للأطفال الذين يسعون إلى اكتساب عدّة لغات، في 8 أبريل.