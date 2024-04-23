فيلم «حرب أهلية» يواصل تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية

المصدر: لوس أنجليس ـــ أ ف ب

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واصل فيلم «حرب أهلية» الذي تتناول حبكته الروائية المتخيّلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة، تصدّر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع، بحسب تقديرات أعلنتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وحقق الفيلم، وهو من بطولة كيرستن دانست وجيسي بليمونز وفاغنر مورا، 11 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، بحسب المصدر نفسه.

وتؤدي دانست دور مصوّرة صحافية خلال حرب أهلية بين الأمريكيين.

وجاء «أبيغيل» في المرتبة الثانية محققاً 10 ملايين دولار. وفي هذا الفيلم، يخطف مجرمون فتاة قبل أن يكتشفوا أنها من مصاصي الدماء، وأنها ستجعلهم يدفعون ثمن خطفها.

وكانت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غودزيلا وكونغ: ذي نيو امباير» بمداخيل بلغت 9,5 ملايين دولار.

أما في المرتبة الرابعة فجاء فيلم «ذي مينيستري اوف انجنتلمنلي وورفير» مع عائدات بـ9 ملايين دولار. ويتناول فيلم الحركة الذي أخرجه غاي ريتشي، وتولى أدوار البطولة فيه كل من هنري كافيل وإيزا غونزاليس وهنري غولدينغ، قصة تجنيد جنود تلقوا تدريباً عالياً لمحاربة القوات الألمانية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحلّ خامساً الفيلم التحريكي الياباني «سباي وفاميلي كود: وايت» محققاً 4,9 ملايين دولار.