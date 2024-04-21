الفيلم الإماراتي «سباحة 62» أفضل وثائقي خليجي

المصدر: الرياض – البيان

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منحت لجنة تحكيم المهرجان السينمائي الخليجي في دورته الرابعة التي أقيمت بمدينة الرياض، الفيلم الوثائقي الإماراتي «سباحة 62»، للمخرج منصور اليبهوني الظاهري، جائزة أفضل فيلم وثائقي.

حيث يسلط العمل الضوء على الرحلة البحرية التي قطع خلالها البطل الإماراتي ولاعب الجوجيتسو منصور محمد الظاهري مسافة 62 كيلومتراً حول جزيرة أبوظبي في نحو 34 ساعة، بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية.

ويوثّق الفيلم مبادرة البطل الإماراتي، وبعض أعضاء فريق مبادرة «سباحة 62» التي حقق الظاهري من خلالها حلمه وتغلّب على مخاوفه، بهدف التوعية بقضية التغير المناخي، ونشر الوعي بين أكبر عدد ممكن من الجمهور بقضايا البيئة، وحثّهم على صونها والحد من الممارسات التي تهدد الطبيعة.

حيث يتتبع الفيلم تجربة الظاهري في تحدي مخاوفه من السباحة، نتيجة تعرّضه لحادث في طفولته كاد أن يُغرقه، إلى أن تحول الأمر إلى دعوة للعمل الجماعي وتحفيز المجتمع للتكاتف والعمل على إحداث تغيير إيجابي في الحياة.

استغرق تصوير الفيلم قرابة العام، وخلال ساعة ونصف الساعة، يظهر عدد من الضيوف والمشاركين في الرحلة البحرية الذين يتحدثون عن شجاعة البطل الإماراتي منصور الظاهري الذي قطع مسافة التحدي بأكثر من 21.216 ضربة سباحية في حوالي 33 ساعة و58 دقيقة من دون «بدلة سباحة».

وكان «سباحة 62» قد حاز جائزة «السينما الخضراء» كأفضل فيلم بيئي خليجي عربي، في مسابقة «الصقر للأفلام البيئية» في معرض العين السينمائي الدولي في دورته السادسة التي اختتمت فعالياتها مطلع فبراير الماضي.

وشهدت دورة المهرجان التي امتدت حتى 5 أيام عرض نحو 29 فيلماً متنوعاً لمنتجين خليجيين، عبر فئات عدة، منها الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الروائية القصيرة والأفلام الوثائقية.

وشاركت دولة الإمارات في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بفيلم «فتى الجبل» للمخرجة زينب شاهين.

وشاركت في المسابقة الرسمية للأفلام الروائية القصيرة المخرجة الإماراتية فاطمة المنصوري بفيلمها «عار».

وفي مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة شارك المخرجان الإماراتيان: ناصر الظاهري بفيلم «حجر الرحى»، ومنصور اليبهوني الظاهري بفيلم «سباحة 62».