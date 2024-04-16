«حرب أهلية» يتصدر شباك التذاكر في الصالات الأمريكية

المصدر: لوس أنجليس ــ أ ف ب

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احتل فيلم «حرب أهلية» (سيفيل وور)، الذي تتناول حبكته الروائية المتخيلة انهيار النظام العام في الولايات المتحدة صدارة شباك التذاكر في أمريكا الشمالية في عطلة نهاية الأسبوع الأولى بعد انطلاق عروضه، بحسب تقديرات أعلنتها أول من أمس شركة «إكزبيتر ريليشنز» المتخصصة.

وأوضحت الشركة أن فيلم المخرج البريطاني أليكس غارلاند، الذي تتولى بطولته الممثلة كيرستن دانست في دور مصوّرة صحافية خلال حرب أهلية ثانية بين الأمريكيين على خلفية رئيس يواجه انفصالاً من ولايتَي كاليفورنيا وتكساس، حقق إيرادات بلغت 25,7 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا.

وقبل أشهر من الانتخابات الرئاسية، يصف الفيلم بواقعية كبيرة حال الفوضى والوحشية التي تسود الولايات المتحدة في ظل هذا النزاع المتخيل.

وتراجع إلى المركز الثاني في الترتيب فيلم «غودزيلا وكونغ: ذي نيو امباير» بمداخيل بلغت 15,5 مليون دولار. وكان الفيلم الذي يتحد فيه الوحش العملاق والغوريلا الشهير لمواجهة خطر يهدّد وجودهما تبوأ صدارة شباك التذاكر مدى أسبوعين.

وبقيت المرتبة الثالثة من نصيب فيلم «غوستباسترز: فروزن إمباير»، الذي جمع 5,8 ملايين دولار. ويواجه «صائدو الأشباح» في هذا الجزء من السلسلة الشهيرة خطر عصر جليدي جديد.

وتقدّم إلى المركز الرابع فيلم الكوميديا والفنون القتالية «كونغ فو باندا 4»، وهو الجزء الرابع من السلسلة التحريكية، مع إيرادات بلغت 5,5 ملايين دولار.

ورغم مرور سبعة أسابيع على انطلاق عروضه، حقق فيلم الخيال العلمي «دون: بارت تو» 4,3 ملايين دولار، ما جعله يرتقي من المركز السادس إلى الخامس. وبلغ المجموع التراكمي لمداخيل فيلم دوني فيلنوف 272 مليون دولار منذ طرحه في دور السينما مطلع مارس الماضي.