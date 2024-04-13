«باراماونت» و«ديزني» تعرضان المشاهد الأولى لأفلامهما المقبلة

المصدر: لاس فيغاس - أ ف ب

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشفت شركة «باراماونت»، أول من أمس ضمن معرض «سينماكون» في لاس فيغاس، عن المشاهد الدموية الأولى لفيلم «غلادياتور 2» في وقت تبرز تساؤلات في شأن مستقبل هذا الاستوديو الهوليوودي الكبير.

وأظهر المقطع الترويجي للفيلم نجم الجزء الثاني من «غلادياتور» بول ميسكال يقاتل في حلبة مدرّج الكولوسيوم، حيث عدد كبير من حيوانات وحيد القرن وقردة البابون المتعطشة للدماء، تحت أنظار مستشار غامض يؤدي دوره دنزل واشنطن.

وأكد المخرج ريدلي سكوت في شريط فيديو عُرض في كازينو «سيزرز بالاس» الذي زيّن بديكور من وحي روما القديمة أن «غلادياتور 2» قد يكون «أروع من الجزء الأول».

وحصل «غلادياتور» الذي أخرجه ريدلي سكوت وطُرح عام 2000 على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم، وتولى بطولته راسل كرو وجواكين فينيكس.

أما الجزء الثاني المقرر طرحه في دور العرض الأمريكية في نوفمبر المقبل، فيضمّ جيلاً جديداً من الممثلين.

ويؤدي بول ميسكال دور المُبارِز لوسيوس، وهو قريب الإمبراطور الشرير، وظهرت شخصيته كطفل بصورة مقتضبة في الفيلم الأول.

أما بيدرو باسكال فيجسد دور جنرال في الجيش. ويبدو أن الشخصية الغامضة التي يتولاها دنزل واشنطن تخطط للإطاحة بالإمبراطورية الرومانية.

وقال في المقطع الدعائي: «روما يجب أن تسقط. يجب علي فقط أن أقدم لها يد العون».

عرض وارتياح

وقوبلت المشاهد التي عُرضت بحماسة من الجمهور، مما أثار ارتياح شركة «باراماونت بيكتشرز» التي تُعَدّ أحد أقدم استوديوهات هوليوود وتواجه حالياً مستقبلاً غامضاً.

وبدأت الشركة الأم أخيراً مفاوضات للاندماج مع استوديو «سكاي دانس»، في وقت يتوقع أن تكون 2024 سنة صعبة لكل الاستوديوهات.

فإضراب الممثلين وكتّاب السيناريو الذي أصاب هوليوود بالشلل لمدة ستة أشهر العام الماضي، أدّى إلى تأخير إنتاج عدد من الأفلام، وهو ما سيترجم انخفاضاً في إيرادات الاستوديو على شباك التذاكر العالمي.

إلا أن مسؤولي «باراماونت» قدموا أول من أمس عرضاً متفائلاً خلال معرض «سينماكون» الذي يتيح للاستوديوهات الهوليوودية إطلاع أصحاب دور السينما في مختلف أنحاء العالم على إنتاجاتها المقبلة.

ومن أبرز ما أعلنوا عنه مجموعة أفلام جديدة مثل «إيه كوايت بلايس: داي وان» و«سمايل 2» و«بلو أند كومباني» وهو فيلم كوميدي جديد يتولى فيه الممثل راين رينولدز مساعدة طفلة مكلفة إنقاذ العديد من المخلوقات الخيالية.

أما شركة «ديزني» فأعلنت عن فيلمِي «موانا 2»، المقرر عرضه في الولايات المتحدة في نوفمبر، و«إنسايد آوت 2» الذي يُطرح في يونيو. وتحدث المخرج باري جينكينز الحائز جائزة الأوسكار عن «مونلايت» عن فيلم «موفازا: ذي لايون كينغ»، المقرر عرضه في ديسمبر المقبل، وهو شريط تسبق أحداثه زمنياً فيلم «ذي لايون كينغ»، أحد أشهر أعمال «ديزني».

وعرضت ديزني أيضاً مشاهد لهاريسون فورد في أول عمل له مع «مارفل: من خلال «كابتن أميركا» برايف نيو وورلد»، ومن فيلم «ديدبول أند وولفرين» من بطولة راين رينولدز وهيو جاكمان، وهو أول شريط عن الأبطال الخارقين من إنتاج «ديزني» مصنّف ضمن فئة «آر».

أي أن الأطفال دون السابعة عشرة لا يستطيعون أن يشاهدوه إلا برفقة بالغين إذ يتضمن، على غير عادة إنتاجات الشركة ذات الطابع العائلي، حوارات وإشارات جنسية صريحة.