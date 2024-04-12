19 فيلماً تتنافس على السعفة الذهبية في مهرجان «كان» السينمائي

المصدر: باريس ــ أ ف ب

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يعود فرانسيس فورد كوبولا من خلال فيلمه الضخم «ميغالوبوليس» إلى مسابقة مهرجان كان السينمائي بعد 45 عاماً من حصوله في 1979 على سعفته الذهبية الثانية عن فيلم «أبوكاليبس ناو»، وفق ما أظهرت القائمة الرسمية التي أُعلنَت أمس وضمت 19 فيلماً ستتنافس في المهرجان.

وقال المفوض العام للمهرجان تييري فريمو في مؤتمر صحافي «نحن سعداء بأنه شرّفنا بالحضور لمواكبة عرض هذا الفيلم».

وكان المخرج العملاق نال أول سعفة ذهبية له عن فيلمه «ذي كونفرسيشن» عام 1974.

وبلغت موازنة «ميغالوبوليس» 100 مليون دولار، ويضمّ طاقم الممثلين المتداول عبر الصحافة لهذا الإنتاج الضخم، أسماء بارزة بينها آدم درايفر وجون فويت ولورنس فيشبرن وشيا لابوف وداستن هوفمان.

ولا يزال موضوع الفيلم غير واضح إلى الآن، إذ عُلِم فقط أنه يتناول تدمير مدينة ضخمة تشبه نيويورك وإعادة إعمارها التي يكون ركناها مهندس معماري ورئيس بلدية المدينة.

وتصف الصحافة الأمريكية «ميغالوبوليس» بأنه فيلم وصية وتقارنه بفيلم «سيتيزن كاين» الشهير للمخرج أورسون ويلز (1941) والذي يعتبر من أعظم الأفلام في تاريخ السينما.

هذه الدورة من المهرجان التي تقام من 14 إلى 25 مايو المقبل، منتظرة بشكل خاص بعد النجاح العالمي الكبير الذي حققه فيلم «أناتومي أوف إيه فال» («أناتومي دون شوت» بالنسخة الفرنسية، أي «تشريح السقوط»)، الحائز على جائزة السعفة الذهبية عام 2023، إذ نال فيلم جوستين ترييه جائزة الأوسكار في فئة أفضل سيناريو.

وأكدت رئيسة المهرجان إيريس كنوبلوك في مؤتمر صحافي أن «نسخة 2024 ستكون على المستوى».

قائمة

وتضم القائمة التي أعلنها تييري فريمو 19 فيلماً، رغم كونها تتألف عادة ما فوق العشرين. وليس فرانسيس فورد كوبولا الفائز الوحيد بالسعفة الذهبية الذي يعود إلى المسابقة. فجاك أوديار الحائز هذه الجائزة عام 2015 يعود إلى لاكروازيت أيضاً مع فيلم «إميليا بيريز»، وهو يمزج التشويق بالنوع الغنائي على خلفية عالم الاتجار بالمخدرات وتهريبها في المكسيك، من بطولة النجمتين سيلينا غوميز وزوي سالدانيا.

ويدخل ديفيد كروننبرغ المنافسة أيضاً بفيلم Les Linceuls، وهو فيلم حداد من بطولة ديان كروغر وفنسان كاسيل. وفي «أوه كندا»، يستعين المخرج بول شريدر مجدداً بالنجم ريتشارد غير (كما فعل في فيلم «أميركان جيغولو». ومن الأعمال البارزة أيضاً فيلم «ذي أبرانتيس»، من إخراج الدنماركي الإيراني الأصل علي عباسي.

ويقدّم المخرج الروسي المقيم خارج بلده كيريل سيريبرينيكوف الدائم المشاركة في مهرجان كان فيلمه «ليمونوف» المأخوذ من كتاب للفرنسي إيمانويل كارير.