«دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي» تحتفي بنجاح فيلم «باثان»

المصدر: دبي - نهى حوّا

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تتواصل عروض فيلم المغامرات والحركة، «باثان»، في صالات سينما الإمارة وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقد حققت عروض الفيلم الذي صُور عدد كبير من مشاهده في دبي، إيرادات كبيرة ورصيداً مثيراً للإعجاب.

ونظمت لجنة دبي للإنتاج السينمائي والتلفزيون، حفلاً خاصاً لعرض الفيلم، في «ريل سينما» في دبي مول، مثّل تكريماً للمشاركين في إنجاح العمل، ونال خلالها العرض إعجاب الجمهور الذي تفاعل مع إطلالات نجومه: شاروخان وسلمان خان وجون أبراهام ودبيبكا باداكون، على الشاشة، بفضل ما أظهره الممثلون من كاريزما كان لها نصيب مهم في نجاح الفيلم، بجانب جماليات الفيلم البصرية ومشاهد الحركة المتواصلة، وطابعه الفكاهي المرح. ويأتي ذلك بينما تبلغ إيرادات الفيلم العالمية مستويات جديدة مذلهة، إذ قُدّرت عالمياً بأكثر من 27.56 مليون دولار في غضون 6 أيام أطلق فيها في الأسواق الخارجية وحدها، وفقاً لتوقعات «أوربن افير كيرلا».

تمضي حبكة الفيلم في تحولات سريعة تتحدى المنطق، من فيلم سرقة إلى فيلم بطل خارق مع آلة متطورة وفيلم عن تفشي وباء ما. وتمتلئ بالاشتباكات والمواجهات المتواصلة التي تأخذنا في رحلة مثيرة سريعة من دبي إلى موسكو وباريس والساحل الإسباني، حيث تتخللها مطاردة بالسيارات في شوارع نخلة جميرا وبالدراجات النارية على الجليد وقتال بالأيدي فوق القطارات وعلى سفوح الجبال.

ويعد «باثان» المقدرة ميزانيته 2.5 مليار روبية (30 مليون دولار)، إضافة أخيرة إلى سلسلة أفلام «ياش راج فيلمز» ذات الإيرادات العالية، والتي يمثل فيها عميل سري دور البطولة، ويمثل «باثان» الفيلم الرابع من النوع، وأول فيلم لـ «ياش راج فيلمز» يحقق نجاحاً في نوع آخر لا سيما الموسيقى الشعبية.

شخصيات

يلعب شاروخان في الفيلم دور عميل سري لطيف رقيق من قدامى المحاربين، يلاحق عميلاً سابقاً جيم (جون ابراهام)، يقود منظمة إرهابية تريد ارتكاب الفظائع. ويظهر أحياناً بشخصية رامبو، بشعره الأشعث وعضلاته المفتولة، وأحياناً أخرى بشخصية عارض أزياء بشعره المضفور وملابسه الأنيقة. ووفق مجلة «أمباير» أثبتت كاريزما الممثل مرة أخرى أنه من نجوم السينما الأكثر شهرة في العالم، بعد 32 عاماً من تمثيله أدواراً مختلفة عن دور «باثان» الذي قال الممثل إنه جاء بوليوود من أجله.

وما أضفى على الفيلم السريع طابعاً مرحاً أيضاً، مشاهد تم تصويرها بحركة بطيئة، كما في بداية الفيلم عندما تتجمد الكاميرا قليلاً ويضع شاروخان نظاراته الشمسية بعد تحرره من كرسي الجلاد.

ويبدو جلياً تقاطع الفيلم مع أفلام «جيمس بوند» و«المهمة المستحيلة»، لكن في مقابل الشخصية المتجهمة لبطل أفلام بوند الأخيرة، وجدية بطل «مهمة مستحيلة»، يقدم شاروخان أداء خفيف الظل مرحاً ويلعب الدور بغمزة من هنا ومزحة من هناك مطلقاً النكات على نفسه بأنه يريد الذهاب إلى مصفف الشعر. كما أن أداء الممثلة دبيكا بادوكون، المقاتلة الشرسة التي تجمعها علاقة وثيقة بشاروخان في العمل، تخفف من حدة الاشتباكات الذي لا تنتهي في الفيلم.