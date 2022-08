"التنين الصاعد" يسجل 6 ملايين مشاهدة في كوريا الجنوبية

المصدر: يونهاب

سجل الفيلم الكوري التاريخي "هانسان: التنين الصاعد"، 6 ملايين مشاهدة في شباك التذاكر بالسينمات الكورية في اليوم العشرين على عرضه، وفقا لما صرحت به الشركة الموزعة للفيلم اليوم الاثنين.

أضاف الفيلم الذي يدور حول معركة بحرية شهيرة بقيادة الأدميرال لي سون-شين ضد القوات اليابانية خلال عصر مملكة جوسون نحو 240 ألف مشاهدة، إلى مجمل مشاهداته البالغ 5.87 مليون مشاهدة في اليوم السابق، وفقا لشركة لوتيه للترفيه.

أصدر الفيلم في 27 يوليو، وهو ثاني فيلم كوري يسجل 6 ملايين مشاهدة في 2022، بعد فيلم الحركة الكوميدي "The Roundup"، الذي سجل نحو 13 مليون مشاهدة في دور السينما.

كما أصبح ثاني أكثر الأفلام مشاهدة في عصر جائحة كورونا بعد "The Roundup"، متجاوزا فيلم الجريمة "نجنا من الشر" (Deliver Us From Evil) (2020)، الذي سجل 4.36 ملايين.

يدور "هانسان" من إخراج كيم هان-مين مخرج "الأمواج الهادرة" (Roaring Currents) (2014) حول معركة جزيرة هانسان قبالة الساحل الجنوبي الكوري في يوليو 1592، وتعد المعركة واحدة من أكبر الانتصارات خلال الغزو الياباني (1592-1598) لمملكة جوسون.

حكمت مملكة جوسون شبه الجزيرة الكورية من العام 1392 إلى العام 1910، عندما سيطرت اليابان على شبه الجزيرة كمستعمرة حتى العام 1945.

يعد الفيلم مقدمة لفيلم "الأمواج الهادرة" للعام 2014، والذي كان أكثر الأفلام مشاهدة على الإطلاق في كوريا الجنوبية، حيث بلغ عدد مشاهداته في دور السينما 17 مليونا.