أبناء الفنانين في رمضان 2024.. نجاحات بعيداً عن الآباء

المصدر: القاهرة -عزة عبد الحميد

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شهد الموسم الرمضاني 2024، حالة غير مسبوقة من نجاح لأبناء الفنانين بالمسلسلات الخاصة بهذا العام، والتي لم تكن متوقعة.

وكان هناك من أبناء الفنانين الذين حققوا نجاحاً كبيراً بعيداً عن آبائهم، الفنانة ليلى زاهر، ابنة الفنان المصري أحمد زاهر، والتي حققت نجاحاً بوجودها في مسلسل «أعلى نسبة مشاهدة»، بالاشتراك مع سلمى أبو ضيف وانتصار ومحمد محمود وغيرهم من الفنانين.

وكذلك مريم محمود الجندي، ابنة الفنان الراحل محمود الجندي، في مسلسل «كوبرا»، بالاشتراك مع محمد إمام، وكذلك مشاركتها في مسلسل «العتاولة»، بالاشتراك مع أحمد السقا وطارق لطفي وفريدة سيف النصر وباسم سمرة.

وشارك من أبناء الفنانين في عمل للمرة الأولى وحققوا نجاحاً، يوسف نجل الفنان حماده هلال، والذي شارك معه في مسلسل «المداح» للمرة الأولى، وكذلك ابنة الفنان أحمد زاهر «منى»، والتي شاركت في مسلسل «إمبراطورية ميم»، ولكنها لم تكن الوحيدة في العمل من أبناء الفنانين، فشاركها المسلسل نور النبوي، نجل الفنان خالد النبوي.

مسلسل «رحيل»

وكانت أيضاً من المشاركات في مسلسل «رحيل»، كانت الممثلة بسنت أحمد صيام، وأبواها الفنانان أحمد صيام ورانيا فتح الله، ‏والتي اعتبرها البعض من المفاجآت بهذا الموسم الرمضاني، وتشارك في العمل إلى جانب ياسمين صبري وعدد من النجوم.

وكذلك شاركت ميران أحمد عبد الوارث، ابنة الفنان الراحل أحمد عبد الوارث في «المعلم»، إلى جانب مصطفى شعبان، ومحمود عمرو ياسين، والذي يشارك في مسلسل «حق عرب»، إلى جانب أحمد العوضي.

تقييم النقاد

وحول عودة ظاهرة أبناء الفنانين بقوة في رمضان هذا العام، قال الناقد الفني أندرو محسن، إن ظاهرة أبناء العاملين في الأعمال الفنية ليست بالجديدة أو المستحدثة على الإطلاق، بل على العكس تماماً، والأمر يعود إلى عشرات السنين.

وأضاف لـ «البيان»، أن هذا العام كان هناك عدد كبير من أبناء الفنانين المشاركين في دراما رمضان، ولكن منهم من استطاع أن يحقق نجاحاً بعيداً عن آبائهم، وهو ما يمكن الإشادة به، ويأتي على سبيل المثال، نور النبوي، الذي نجح من خلال فيلم «الحريفة»، مؤخراً، دون مساعدة والده، كما أن ليلى زاهر نجحت دون أي مساعدة من والدها، وأصبحت تستطيع أن تقدم بطولات لأعمال، وهذا العام لم يكن الأول لها.

وأشار أن هناك أيضاً العديد من المواهب الشابة التي لا يمكن تجاهلها، مثل مريم محمود الجندي، والأطفال مثل يوسف حمادة هلال وغيرهم، وبالتالي أبناء الفنانين هذا العام أمر محمود، ولم يكن ذا ثقل على الجمهور.