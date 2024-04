إبداعات هانز زيمر الموسيقية في دبي 31 مايو المقبل

المصدر: دبي - البيان

تستقطب دبي أبرز نجوم الفن في العالم ليقدموا على أرضها إبداعاتهم الفنية التي تسهم في نشر مزيد من الفرح في مختلف وجهاتها ومناطقها، ليعيش سكانها وزوارها أمتع الأوقات النابضة بالألحان والأنغام. وفي السياق، يعود المؤلف الموسيقي الهوليوودي الشهير هانز زيمر الحائز على جائزة «غرامي أوارد» لأكثر من مرة إلى دبي، حيث يحيي حفلاً مباشراً تستضيفه «كوكا كولا أرينا» في 31 مايو المقبل.

ويقدم هانز زيمر خلال الأمسية أجمل المقطوعات الموسيقية التي ارتبطت بأشهر الأفلام السينمائية، من «Lion King» إلى «Pirates of the Caribbean»و Batman - The«Dark Knight» وفيلم «جيمس بوند» No Time To Die، والكثير غيرها في هذا الحفل الغنيّ بأروع المؤلفات الموسيقية لمجموعةٍ من أشهر الأفلام على الإطلاق، حيث سيعيش الجمهور أجواء ممتعة حافلة بالمرح والترفيه.

وتحظى حفلات هانز زيمر المباشرة بإقبال كبير من عشاق موسيقاه من شتى أنحاء العالم، حيث يأخذهم إلى عالم جميل من الإبداع الفني حيث يتنقل بهم بين الروائع الموسيقية التي ألفها.