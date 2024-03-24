ياسر جلال يكشف لـ«البيان» أسرار «جودر»

المصدر: القاهرة- لمياء علي

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أيام قليلة، وينطلق عرض مسلسلات مصرية عدّة، في النصف الثاني من شهر رمضان المبارك، تدور أحداثها في إطار 15 حلقة، وسط ترقب شديد من الجمهور.

من بين تلك الأعمال الدرامية المنتظرة، مسلسل «جودر» للنجم ياسر جلال، الذي تدور أحداثه في إطار فانتازيا يملؤها التشويق والإثارة، داخل عالم الأساطير الشهير «ألف ليلة وليلة»، وهي مقتبسة عنها، من خلال معالجة درامية معاصرة.

أزمات

صناع «جودر» ينتظرون عرضه وردود فعل الجمهور عليه بحماس شديد؛ لتعويض ما حدث لهم من أزمة شديدة إبان استكمال تصويره، إذ اندلع حريق ضخم منذ أيام في موقع التصوير، وأنقذت العناية الإلهية طاقم العمل.

وكشفت وزارة الداخلية المصرية، أن الحريق بموقع تصوير مسلسل «جودر» بمدينة الإنتاج الإعلامي، نشب بعدما أشعل عاملان بالموقع موقداً يحتوي على بعض الأخشاب، وأضافا إليه كمية من مادة «التنر» سريعة الاشتعال، لاستخدامه بأحد المشاهد بالمسلسل. وعن العمل، التقت «البيان» الفنان ياسر جلال، في حديث خاص، كشف خلاله كواليس «جودر»، وسر انجذابه لقصته، وهل يقلق من المنافسة الرمضانية؟

أفكار خارج الصندوق

استهل ياسر جلال حديثه لـ«البيان» قائلًا: «اخترت تقديم الدراما التاريخية هذا العام؛ لأنها ممتعة بالنسبة للمشاهد، وأفكارها خارج الصندوق، ومختلفة، كما أنها نادرة وصعبة، ولا يتم تقديمها بكثرة؛ لذا تحمست لعامل الاختلاف».

مغزى الأسطورة

وكشف المغزى وراء اسم العمل، وهو غريب وجديد، قائلاً إن «جودر» هي «حدوتة» شهيرة في أساطير ألف ليلة وليلة، تدور حول حكيم أفنى عمره في دراسة العلوم، وتوصل لأربعة كنوز، وعند اقتراب وفاته، اختار اسماً عشوائياً هو «جودر» منعاً لاستيلاء القوى الشريرة على الكنوز.

تحضيرات

جلال أوضح أنّه استعد للشخصية بتحضيرات عدّة استمرت لأشهر طويلة، وهذا هو سر احتفاظه بالشعر الأسود واللحية، كاشفًا: شكلي مختلف بالعمل هذا العام، لكنها ليست المرة الأولى التي أغيّر فيها شكلي بالكامل من أجل شخصية، لقد فعلت ذلك في مسلسل «الاختيار» عند تجسيد شخصية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكان لي الشرف في ذلك.

وعن ردود فعل من حوله بسبب «اللوك» المختلف، قال إن كل من كان يشاهده يخبره بأن ملامحه تبدو كما لو كان شاباً، ووجهه مختلف، وردود الفعل هذه تضحكه.